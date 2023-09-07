Министр финансов Сергей Марченко заявил, что не планируется внесение изменений в Налоговый кодекс.

В государственном бюджете на 2024 год не предусмотрено повышение налогов, а налоговая система должна быть стабильной.

Об этом в эфире телемарафона заявил министр финансов Сергей Марченко. "Мы не собираемся вносить отдельные изменения в Налоговый кодекс. Мы считаем, что налоговая система должна быть стабильной во время войны", - сказал он.

Глава Минфина рассказал, что расходы сектора безопасности и обороны в следующем году будут не меньше нынешних, и они должны покрываться собственными силами. Остальные расходы обеспечиваются за счет финансовой помощи от международных партнеров.

Видео дня

"Налогов мы собираем в годовом измерении 1,3 трлн грн, расходы сектора безопасности и обороны - более 1,6 трлн грн. мы должны принять тот факт, что бюджет на 2024 год будет с не меньшими цифрами на сектор безопасности и обороны", - отметил Марченко.

Также он сообщил о планах правительства перенаправить "военный" налог на доходы физлиц (НДФЛ), который сейчас направляется в местные бюджеты, на сектор безопасности и обороны.

"Есть достаточно такая длительная дискуссия по этому вопросу, я надеюсь, что мы выйдем на конструктивное решение", - добавил министр.

Война в Украине и бюджет

По словам экс-министра обороны Алексея Резникова, день войны с Россией стоит Украине 100 млн долларов, и крупнейшим потребителем этих средств является украинская армия.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина тратит около 2 триллионов грн в год на поддержку Вооруженных Сил и войну, и это больше, чем доходная часть бюджета в мирное время (1,3 трлн грн).

За 7 месяцев 2023 года общая сумма расходов государственного бюджета Украины составила 1 трлн 640 млрд грн. Почти половина из этой суммы была направлена на нужды военных.

На социальное обеспечение (пенсии, денежные пособия и стипендии) из государственного бюджета за 7 месяцев 2023 года направили 304,6 млрд гривен. Местные бюджеты получили 92 млрд грн, а еще 128 миллиардов потратили на обслуживание госдолга.

Кабмин в проекте государственного бюджета Украины на 2024 год заложит двухэтапное увеличение минимальной заработной платы.

Вас также могут заинтересовать новости: