Бизнес готов инвестировать в украинскую экономику даже в сегодняшних реалиях.

За год с момента возобновления приватизации в сентябре 2022 года государственный бюджет Украины получил более 3,8 миллиона гривень.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко, передает пресс-служба Минэкономики. По ее словам, это было абсолютно правильным решением во время войны, которое обеспечит государству экономический рост.

"На заброшенные производства приходят новые владельцы и вкладывают средства в их обновление - предприниматели запускают новые производства, создают рабочие места, налаживают переработку продукции и выходят на внешние рынки. Мы видим, что, несмотря на войну, бизнес готов инвестировать в украинскую экономику", - цитирует Свириденко пресс-служба Министерства.

В Минэкономики отметили, что сегодня приватизационные конкурсы проводятся через государственную систему онлайн-продаж "Прозорро.Продажи", что повышает конкуренцию среди покупателей.

"Сейчас среднее количество участников в аукционах, то есть предпринимателей, которые соревновались за один объект, - 5. раньше было 2,3, поэтому конкуренция выросла более чем вдвое", - говорится в сообщении.

За год с момента возобновления приватизации почти 400 предпринимателей купили у государства заброшенные объекты, 73% из которых стоят до 1 миллиона гривень.

После приватизации пяти самых дорогих объектов, государственный бюджет получил 1,1 миллиарда гривень. Это-столичный отель "Эрмитаж", который продали за 311 миллионов гривень; госпредприятие" Укроборонресурсы "(211 миллионов гривень); ГП" Ривнеторф "(205 миллионов гривень); порт" Усть-Дунайск "(201 миллион гривень) и" Львовский ювелирный завод " (185 миллионов гривень).

Также за этот год заключено более 1700 договоров аренды государственных объектов, благодаря чему государственный бюджет получил более 600 миллионов гривень.

"За год суммы, которые государство ежемесячно получает от аренды государственной собственности, утроились. Так, по данным Фонда государственного имущества Украины ежемесячный доход от аренды по состоянию на июль 2023 года достигает 70 млн грн, тогда как в июле 2022-го поступления составляли 21 млн грн", - говорится в сообщении.

Приватизация в условиях войны

28 июля 2022 года Верховная Рада приняла в целом законопроект об упрощении приватизации, в том числе для содействия релокации предприятий, а уже 1 сентября прошлого года в Украине стартовала массовая приватизация. Всего в 2022 году на аукционах малой приватизации Украина получила 1,7 млрд грн.

В марте 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль уточнил планы правительства по приватизации на текущий год, отметив, что государство возобновляет большую приватизацию для стимулирования инвестиций. Для этого большинство государственных предприятий будет передано в сферу управления Фонда госимущества, а после анализа их деятельности они либо будут приватизированы, либо получат новый уровень управления по стандартам Организации экономического сотрудничества и развития.

По словам Шмыгаля, стратегия правительства заключается в том, чтобы минимизировать долю государства в экономике с сохранением контроля в стратегических и важных для безопасности Украины отраслях.

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