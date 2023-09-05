Также Кабмином планируется проведение индексации пенсий.

Кабинет министров в проекте государственного бюджета Украины на 2024 год заложит двухэтапное увеличение минимальной заработной платы. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что до 15 сентября правительство примет проект государственного бюджета на 2024 год, после чего направит его в Верховную Раду, а сейчас разработка документа уже находится на финальной стадии.

"Приоритетом номер один, как и в этом году, будет сектор безопасности и обороны. Техника, оружие, дроны, ракеты, снаряды - все это максимально для нас важно. Второй акцент бюджета - зарплаты, врачей, учителей и социальные выплаты. Планируем в следующем году двухэтапное увеличение минимальной заработной платы, закладываем индексацию пенсий, будут финансироваться субсидии, пособия ВПЛ и другие выплаты", - сказал он.

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По словам премьер-министра, еще одним приоритетом в проекте государственного бюджета на 2024 год станет быстрое восстановление.

"Для нас важно продолжить и завершить проекты восстановления, которые уже стартовали, а также начать новые проекты. Россия будет и в дальнейшем атаковать гражданскую инфраструктуру, в частности, энергетическую, поэтому быстрое восстановление останется актуальным и в следующем году", - сказал он.

Госбюджет во время войны

Как сообщал УНИАН, за 7 месяцев 2023 года общая сумма расходов государственного бюджета Украины составила 1 трлн 640 млрд гривень. Почти половина из этой суммы была направлена на нужды военных.

На социальное обеспечение (пенсии, денежные пособия и стипендии) из государственного бюджета за 7 месяцев 2023 года направили 304,6 млрд гривен. Местные бюджеты получили 92 млрд гривень, а еще 128 миллиардов потратили на обслуживание госдолга.

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