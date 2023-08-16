Общие расходы бюджета с начала года составляют 1640 млрд гривен.

За 7 месяцев этого года общая сумма расходов госбюджета составила 1 трлн 640 млрд гривен. Почти половина из этой суммы была направлена на нужды военных, сообщает Министерство финансов Украины.

"С начала года общая сумма расходов государственного бюджета составила 1640,1 млрд грн. В июле расходы составили 231,8 млрд гривен от этой суммы", – говорится в сообщении.

На оплату труда ушло почти 670 млрд гривен, или 40% от всех расходов. На денежное содержание военнослужащих направлено 518,8 млрд гривен от этой суммы.

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Еще 406 млрд гривен ушло на оплату использования товаров и услуг. На приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов и других нужд ВСУ из этой суммы выделили 276 млрд.

В целом на нужды военных вместе с зарплатой пришлась почти половина расходов госбюджета – 795 миллиардов гривен, или 48% расходов.

Среди прочего, на социальное обеспечение (пенсии, денежные пособия и стипеднии) государство за 7 месяцев выделило 304,6 млрд гривен. Местным бюджетам поступило 92 млрд гривен. Еще 128 млрд – на обслуживание госдолга.

Сколько Украина тратит на войну - последние новости

В начале августа в Кабмине заявили, что на поддержку ВСУ и на то, чтобі давать отпор оккупантам, Украина тратит около 2 триллионов гривен в год.

Ранее оценку расходов Минфин делал в марте текущего года. Тогда глава министерства Сергей Марченко информировал, что Украина тратит на военную кампанию около 130 миллиардов гривен в месяц (1,56 триллиона гривен в год).

В первые полгода полномасштабной войны Украина, как информировал глава правительства Денис Шмыгаль, потратила из государственного бюджета почти 1 триллион гривен, из которых около 40% пошли на зарплаты военных и военную технику.

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