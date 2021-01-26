В перечень ежегодных номинантов международного конкурса вошла новая 200-гривневая банкнота.

Украинская купюра номиналом 200 гривень соревнуется за звание Банкнота года.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"В Нацбанке Украины сообщили, что новая двухсотка вошла в перечень ежегодных номинантов международного конкурса, который организует Международное общество банкнот", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди критериев, имеющих значение для жюри – художественные особенности, дизайн, цветовая гамма и защитные элементы.

"Кроме украинской гривны, на победу в престижном конкурсе претендуют еще 15 банкнот - деньги из Таиланда, Шотландии, Багам, Мексики. Все они были выпущены в 2020 году", - подчеркивает издание.

Что этому предшествовало

Национальный банк Украины от 25 февраля 2020 года ввел в обращение обновленные банкноты номиналом 200 гривень образца 2019 года.

Ее дизайн практически не отличается от банкноты аналогичного номинала образца 2007 года.

На дизайне новой двухсотки изменились лишь цвета - они стали выразительнее. А вот что изменилось, так это элементы защиты.

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Автор: УНИАН