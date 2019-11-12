Дело «ВиЭйБи Банка»: бизнес-сообщество выступило с заявлением

Бизнесмены призвали власти должным образом реагировать на такие случаи, руководствуясь принципами справедливости, равенства и защищенности всех граждан.

Бизнес-сообщество, объединенное Европейской Бизнес Ассоциацией, Союзом украинских предпринимателей, Американской торговой палатой в Украине и Форумом ведущих международных финансовых организаций, выразило глубокую обеспокоенность последними событиями вокруг главы правления «Райффайзен Банка Аваль» и экс-первого заместителя главы Национального банка Украины Александра Писарука.

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Как говорится в совместном заявлении указанных организаций, переданном УНИАН, бизнес внимательно отслеживает такие ситуации, особенно при принятии решений об осуществлении инвестиций.

«Бизнес-сообщество призывает ответственные органы государственной власти должным образом реагировать на такие случаи, руководствуясь принципами справедливости, равенства и защищенности всех граждан, независимо от их должностей и политических взглядов», - отмечается в заявлении.

Бизнесмены подчеркнули, что соблюдение этих принципов имеет важное значение для привлечения дополнительных инвестиционных и кредитных ресурсов в Украине согласно амбициозным экономическим целям правительства и взятым на себя обязательствам президента защищать каждого инвестора в нашей стране.

Как сообщал УНИАН, Национальное антикоррупционное бюро Украины вручило подозрение в причастности к хищению рефинансирования «ВиЭйБи Банка» главе правления «Райффайзен Банка Аваль» Александру Писаруку, который в период банкротства «ВиЭйБи Банка» занимал пост первого заместителя главы НБУ.

Также НАБУ вручило подозрения бывшему директору гендепартамента банковского надзора НБУ Алле Шульге и бывшему исполняющему обязанности начальника управления НБУ по Киеву и Киевской области Николаю Каленскому, который с апреля 2018 года входит в состав Совета НБУ по квоте президента.

Кроме того, НАБУ вручило подозрения ряду должностных лиц «ВиЭйБи Банка» и частных компаний, связанных с прежними владельцами этого финучреждения.

Глава НБУ Яков Смолий на фоне этих событий прервал командировку и срочно возвращается в Украину.

VAB банк - один из тех банков, которые были выведены с рынка в 2016 году. Его владелец Олег Бахматюк в 2017 году обратился в Фонд гарантирования вкладов и НБУ с предложением реструктуризировать долги, но пока его предложения были отклонены.

Олег Бахматюк написал открытое заявление президенту Владимиру Зеленскому по поводу обысков и задержаний работников его компании силовиками. Бахматюк заявляет, что за террором компании, которая платит миллиардные налоги и в которой работают 27 тысяч человек, стоят амбиции руководителя НАБУ Сытника и генпрокурора Рябошапки.