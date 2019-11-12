Смолий прервал заграничную командировку из-за информации о задержании чиновников НБУ

В пресс-службе регулятора заявили, что вся команда руководства НБУ на своих рабочих местах. Никаких обысков и задержаний не было.

Вся команда руководства Национального банка Украины находится на своих рабочих местах, и никаких обысков и задержаний не было.

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Об этом сообщила руководитель Департамента коммуникаций НБУ Наталия Бондаренко в соцсети Faceboook.

«Вся команда руководства НБУ на своих рабочих местах. Никаких обысков и задержаний не было», - написала Бондаренко, прикрепив фотографию с первым заместителем главы НБУ Екатериной Рожковой, заместителями главы НБУ Дмитрием Сологубом, Олегом Чурием и Романом Борисенко, а также директором Департамента открытых рынков НБУ Сергеем Пономаренко.

Также Бондаренко сообщила, что глава НБУ Яков Смолий прервал заграничную командировку и срочно возвращается в Украину, чтобы быть вместе со своей командой.

Согласно официальному комментарию, впоследствии опубликованному на сайте регулятора, правление НБУ возмущено фактом вручения правоохранительными органами подозрения Александру Писаруку.

«Вместе с первой постреволюционной командой руководства центробанка он стоял у истоков реформы банковского сектора, благодаря которой мы сегодня имеем здоровые, прозрачные и надежные банки», - говорится в комментарии.

В НБУ подчеркнули, что Писарук является профессиональным банкиром с безупречной репутацией, которую оценили и в Международном валютном фонде, где он работал последние три года, а также в международном и отечественном банковском сообществе, где он работал 16 лет до назначения в НБУ и последний месяц.

Также в НБУ напомнили, что решения регулятора принимаются коллегиально, что исключает определяющее влияние одного человека на процесс принятия таких решений.

Как сообщал УНИАН, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура 11 ноября поздно вечером задержали 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком в 2014 году «ВиЭйБи Банку».

По информации НАБУ, речь идет о бывших и действующих должностных лицах Национального банка, а также «ВиЭйБи Банка» и частных компаний, связанных с прежними владельцами этого финучреждения, однако конкретные лица не называются.

По информации источников на рынке, среди задержанных - нынешний глава правления «Райффайзен Банка Аваль» Александр Писарук, который в период банкротства «ВиЭйБи Банка» занимал пост первого заместителя главы НБУ.