Госстат подсчитал расходы украинцев за первый квартал

За квартал украинцы потратили 655 миллиардов гривень, наибольшие затраты пришлись на здоровье и коммуналку.

За первый квартал этого года украинцы потратили 655 миллиардов гривень.

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Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на Госстат.

Отмечается, что это на 40 миллиардов меньше, чем за последние три месяца 2018 года.

Люди потратили меньше на транспорт и продукты. Меньше денег отдали также на алкоголь и табак, бытовую технику, отдых, одежда, обувь и рестораны. А вот украинцы увеличили свои расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг и здоровья.

Как сообщал УНИАН, большая часть украинцев за последний год сталкивались с недостатком получаемых доходов для покрытия своих расходов, и треть из них занимали необходимые средства.