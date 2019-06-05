Большинство украинцев за год столкнулись с нехваткой денег

Треть из них одалживали необходимые средства чтобы "сводить концы с концами".

Более половины украинцев в последний год сталкивались с нехваткой получаемых доходов для покрытия своих расходов, и треть из них одалживали необходимые средства.

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Об этом сообщила заместитель руководителя проекта по трансформации финансового сектора Агентства США по международному развитию (USAID) Юлия Витка, представляя результаты исследования Индекса финансовой грамотности ОЭСР, проведенного USAID совместно с Национальным банком Украины.

"58% украинцев сказали, что в течение последних 12 месяцев были такие ситуации, что их доход не покрывал расходов. Это большая цифра. В той же Польше это 18%", - сказала Витка.

По ее словам, из тех, кто вынужден "сводить концы с концами", 30% одалживают деньги, в то время как в Польше этот показатель составляет 12%.

Как сообщал УНИАН, согласно исследованию Индекса финансовой грамотности, проведенному Агентством США по международному развитию (USAID) совместно с Национальным банком, Украина заняла последнее место в рейтинге финансовой грамотности среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), разделив это место по количеству баллов с соседней Польшей.

Опрос проводился во всех областях Украины среди граждан разного уровня благосостояния в возрасте от 18 до 79 лет, погрешность составляет плюс/минус 2%.