Доллар вырос в цене под занавес рабочей недели

Гривня на межбанке 29 марта ослабла к доллару на 7 копеек– до 27,28/27,33 грн/долл.

В пятницу, 29 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,28/27,33 грн/долл., что на 7 копеек ниже закрытия предыдущих торгов.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,62/30,68 грн/евро, что на 6 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на понедельник, 1 апреля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,21 грн/долл., к евро – на уровне 30,57 грн/евро.

Учитывая установленный официальный курс, с начала марта гривня подешевела к доллару США на 1,3%, но выросла к евро на 0,3%.