Завтра в Украине продолжит дорожать валюта

Официальный курс НБУ на 29 марта: 100 USD – 2724,8765 гривни; 100 EUR – 3056,7665 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 29 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2724,8765 (28 марта – 2708,1767)

100 EUR – 3056,7665 (28 марта – 3049,6778)

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Как сообщает УНИАН, сегодня, 28 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,24/27,26 гривни/доллар, что на 12 копеек ниже закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,59/30,62 гривни/евро, что на 9 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на пятницу, 29 марта, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,25 гривни/доллар, к евро – на уровне 30,57 гривни/евро.