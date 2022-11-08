Такую монетку вам могут дать на сдачу, ее особенность в так называемом "вдавленном" трезубце.

В Украине продают необычную монету номиналом в 10 копеек. Ее цена уже достигла 10 тысяч гривень и может лишь увеличиться, ведь ставки продолжают расти.

Свою монетку продавец из Харькова выложил на аукцион, всего за несколько часов нумизматы подняли ставки и не прекращают бороться за эти 10 копеек. Вся особенность лота в том, что это монетка - "английский чекан".

Что такое "английский чекан"

Нумизматы особенно ценят монеты номиналом в 10, 25 и 50 копеек, которые были отчеканены в 1992 году. Некоторые из таких монеток отличаются от других так называемым "вдавленным" трезубцем на "выпуклом щите". Такой брак обусловлен "английским чеканом" - ошибкой, которую допустили во время создания эскиза монет. Создавая эскиз, авторы затемнили общий фон монеты и случайно сделали темным сам трезубец, из-за этого при чеканке монета получала необычный рисунок.

Видео дня

Этот эскиз был передан в Нацбанк, после чего художники заметили ошибку и передали уже отредактированный эскиз. В 1992 году инструменты для чеканки монет производились в Англии, куда Нацбанк направил эскиз, но вместо исправленнго варианта он случайно взял бракованный.

Вскоре работники Луганского станкостроительного завода получили инструмент и поняли, что им придется чеканить монеты с браком, так как времени на исправлении ошибок не было. По легенде, на заводе сделали немного таких монет и они не должны были попасть в обиход, их планировали утилизировать. Однако до сих пор на аукционах встречаются монеты "английской чеканки". Нумизматы охотятся за такими экземплярами, так как их трудно найти.

Свою монету продавец из Харькова планирует продать уже 20 ноября, именно в этот день заканчивается аукцион. Владелец 10 копеек отметил, что на ней остались следы нахождения в обиходе, чем еще раз подтвердил легенду о том, что по-настоящему ценные монеты могут быть в любом кармане и кошельке.

Редкие и необычные монеты в Украине

Ранее УНИАН уже сообщал, что на аукционах 2 копейки оценили в 32 тысячи гривень. Монета сделана из меди, по мнению владельца, она является "хулиганкой".

Помимо этого, недавно стало известно о еще одной монете номиналом в 10 копеек, которая стоит огромных денег. Монета такой разновидности отличается от других некоторыми "изъянами" - на аверсе будто бы "слиплись" ягоды, а гурт гладкий, без насечки

Вас также могут заинтересовать новости: