Ставки активно растут, нумизматы готовы отдать за такую монету еще больше денег.

Редкие и дорогие монеты в Украине могут нередко находится в обиходе. Ценные монетки можно не заметить среди мелочи в кармане, получить на сдачу или найти в старой копилке. Так, на аукционе появилась, казалось бы, простая монета номиналом в 2 копейки. Однако из-за ее редких особенностей нумизматы уже оценили ее почти в 32 тысяч гривень.

Продавец разместил свою монету на торги и описал ее ценность. Она сделана из меди. По мнению владельца, эта монета является "хулиганкой":

"На счет 2 копейки 1992 года, никаких официальных документов или эскизов изготовления и так далее не имеет. Скорее всего, сами штемпеля были изготовлены в те времена не официально, определенной группой людей для лучшего укомплектования заказов на наборы 1992 года и для обогащения и продажи в розницу".

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Нумизматы с восторгом отнеслись к такой монетке. Они активно поднимают ставки. Сейчас за эти 2 копейки нумизматы готовы отдать почти 32 тысячи гривень. Обсуждая эту монету на форуме, коллекционеры отмечают, что найти такое сокровище - большое везение.

Редкие монеты: какие "копейки" могут озолотить

Украинцам стоит внимательнее перебирать мелочь в кошельках, ведь среди обычных "копеек" могут оказаться по-настоящему стоящие экземпляры. К примеру, монету номиналом в 1 гривню продавали за 15 тысяч гривень, все из-за ее редкого брака. А 50-копеечную монету с уникальным браком выставили на торги и ее цена выросла до 5 тысяч.

Ранее УНИАН также сообщал, чтов в Украине 1 копейку продают за 15 тысяч гривень. Эта монета - одна из самых редких в стране.

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