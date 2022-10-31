Такие 10 копеек находили всего несколько раз, но они могут "затеряться" совершенно в любой копилке.

Украинцам стоит проверить свои кошельки и копилки - среди мелочи там может затеряться настоящее "сокровище". Монета номиналом в 10 копеек может стоить от 10 тысяч гривень, если она является редким экземпляром.

Одна из таких монеток появилась на аукционе Violity.

Так, продавец из Харьковской области разместил любопытный лот - 10 копеек 1992 года, отчеканенные из латуни. Данная монета относится к разновидности 3.31ЖАг.

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Владелец редкой монеты отмечает, что он ее не реставрировал. Он также добавил, что продает "редкую разновидность 10 копеек в коллекционном состоянии".

Монета такой разновидности отличается от других некоторыми "изъянами" - на аверсе будто бы "слиплись" ягоды, а гурт гладкий, без насечки. Нумизматы ценят данный экземпляр. Такие монеты очень редко можно найти на аукционах, а потому многие коллекционеры готовы отдавать за них немалые деньги.

Аукцион продлится еще три дня, потому цена монеты может лишь увеличиться, ведь ставки будут только расти.

Монеты в Украине: какие "копейки" ценят нумизматы

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Украине продали монету за почти 3 тысячи долларов. Нумизматы оценили редкий лот, монета была отчеканена будто бы "нелегально".

Также недавно стало известно, за монету номиналом в 2 копейки можно получить даже 6 тысяч гривень. А вот 1 гривня с необычным браком может принести своему владельцу 15 тысяч, важно лишь заметить уникальный дефект и предложить такую монетку нумизматам.

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