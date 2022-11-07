По состоянию на 1 октября 2022 года из 67 платежеспособных банков 44 учреждения были прибыльными.

В январе-сентябре 2022 года платежеспособные банки получили 7,4 млрд грн чистой прибыли, что почти в 7 раз меньше за соответствующий прошлогодний период (51,4 млрд грн).

Как сообщила пресс-служба Национального банка, рентабельность капитала сектора за 9 месяцев составила 4,3% по сравнению с 32,1% год назад.

Отмечается, что рентабельность капитала сектора за 9 месяцев составила 4,3% по сравнению с 32,1% год назад.

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"Такая динамика в значительной степени обусловлена ростом отчислений в резервы под понесенные и ожидаемые убытки вследствие войны. С начала года банки сформировали резервы объемом 99 млрд грн", - говорится в сообщении.

Темпы роста чистого процентного дохода за 9 месяцев 2022 года замедлились до 26% в годовом измерении с 35% в январе-сентябре 2021 года преимущественно из-за сокращения процентных доходов в розничном сегменте.

"В первые месяцы полномасштабной войны все крупные банки предлагали заемщикам "кредитные каникулы", некоторые банки временно снизили ставки по потребительским кредитам. Чистый комиссионный доход сократился за январь-сентябрь 2022 года на 16% г/г по сравнению с ростом на 28% г/г в соответствующем периоде прошлого года", - сказано в сообщении.

В НБУ отмечали, что спрос на банковские услуги постепенно восстанавливается после шока в начале полномасштабной военной агрессии, но все еще остается низким по сравнению с прошлогодним. Это ограничивает комиссионные доходы банков.

По состоянию на 1 октября 2022 года из 67 платежеспособных банков 44 учреждения были прибыльными и получили чистую прибыль в размере 25,6 млрд грн, 23 – убыточными, с убытком 18,2 млрд грн.

Влияние войны на экономику Украины

На протяжении полномасштабной войны России против Украины правительство привлекло в государственный бюджет от размещения военных облигаций 166,4 млрд грн, что по официальному курсу составляет около 5 млрд долл.

ЕС намерен предложить Украине помощь в размере до 18 миллиардов евро.

Большая часть украинских налогов и сборов, которые оплатят бизнес и население в бюджет в 2023 году, пойдет на оборонные нужды.