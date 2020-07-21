Рада снизила ставки «зеленого» тарифа

Закон будет способствовать уменьшению финансовой нагрузки на конечную цену электроэнергии путем оптимизации уровня «зеленого» тарифа

Верховная Рада Украины поддержала принятие во втором чтении и в целом законопроекта, который в рамках покрытия дефицита денежных ресурсов на рынке электроэнергии предусматривает снижение ставок «зеленого» тарифа для солнечных (СЭС) и ветровых (ВЭС) электростанций.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона №3658 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии» проголосовали 288 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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«Указанный законопроект является долгожданным и крайне необходимым электроэнергетической отрасли, регулирует на законодательном уровне насущные проблемы функционирования «зеленой» электрогенерации, будет способствовать уменьшению финансовой нагрузки на конечную цену электроэнергии путем оптимизации уровня «зеленого» тарифа, будет способствовать достижению баланса интересов общества, потребителей электрической энергии и участников рынка электрической энергии, улучшит платежеспособность субъектов рынка, обеспечив одновременно дальнейшее развитие возобновляемой энергетики», - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Что изменится

Согласно пояснительной записке, документом, в частности, уменьшаются размеры «зеленых» тарифов с 1 июля 2020 года для объектов, введенных в эксплуатацию с 1 июля 2015 до 31 декабря 2019 года, для СЭС более 1 МВт - на 15%, для СЭС и ВЭС менее 1 МВт - на 7,5%.

«Для генерации меньше 1 МВт снижение будет в два раза меньше, чем для всех остальных, то есть не 15%, а 7,5%. Таким образом, мы иначе подходим к мелким электростанциям, и у них тариф будет выше, чем у других станций», - сказал глава парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, представляя законопроект.

Депутаты также поддержали предложение предоставить возможность компаниям, которые уже начали строительство электростанций, завершить объект до 31 октября 2020 года (вместо 1 июля 2020 года) и зафиксировать снижение тарифа на уровне 2,5%.

Документом устанавливается предельный размер «зеленого» тарифа для объектов возобновляемой энергетики, введенных в эксплуатацию до 30 июня 2015 года, что позволит уменьшить размер «зеленых» тарифов для таких объектов до 52%.

Депутаты также ограничили сроки ввода в эксплуатацию новых СЭС для получения «зеленого» тарифа путем уменьшения с 1 августа 2020 года размеров «зеленого» тарифа для таких объектов на 50%.

Парламент также поддержал правку, которая исключает нормы о неизменности налогового законодательства для электростанций, работающих на альтернативных источниках электроэнергии, как это было предложено в законопроекте к первому чтению.

Кроме того, депутаты поддержали правку, согласно которой не меньше 20% затрат на компенсацию госкомпании «Гарантированный покупатель», на которую возложены функции выполнения обязательств государства по оплате электроэнергии из возобновляемых источников по "зеленому" тарифу, будут закладываться в государственный бюджет.

С 2022 года (в 2021 году - 50%) будет введена полная ответственность за небаланс фактических и прогнозных графиков производства электроэнергии для всех производителей из ВИЭ. При этом размер допустимой погрешности прогнозирования составит для ВЭС - 10%, для СЭС - 5%.

Законом предлагается определить оператора системы передачи ответственным за компенсацию недоотпущенной производителями ВИЭ электроэнергии в результате выполнения ими диспетчерских команд на уменьшение и/или ограничение нагрузки в соответствии с методикой, утверждаемой регулятором.

Документ также предусматривает усовершенствование процедуры проведения конкурса на строительство новых мощностей возобновляемой энергетики.

Как развивались события

Более 20% рынка возобновляемых источников энергии (ВИЭ) принадлежит энергохолдингу ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, далее идут шведские, китайские и украинские компании.

По состоянию на начало июня установленная мощность объектов возобновляемой энергетики составляет 7 ГВт, не учитывая крупные ГЭС, объекты из ВИЭ на оккупированных территориях (637 МВт) и малые солнечные электростанции частных домохозяйств (618 МВт).

Доля электроэнергии из возобновляемых источников генерации энергии в Украине выросла до 8%, но при этом генерация забирает с рынка 26% денежного оборота.

В мае 2020 года министерство энергетики и защиты окружающей среды разработало условия меморандума о сокращении "зеленого" тарифа для солнечных электростанций (СЭС) на 15%, для ветровых электростанций (ВЭС) – на 7,5%. Предлагалось установить верхнее ограничение тарифа на уровне 22 евроцента за кВт*ч.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с инвесторами в возобновляемую энергетику заявил, что Украина не может себе позволить иметь самую дорогую «зеленую» энергию в Европе.

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