"Зеленые" электростанции Ахметова за год заработали почти 5 миллиардов гривень - СМИ

Журналисты подсчитали топ-10 инвесторов в альтернативную энергетику Украины в 2019 году.

Десятка крупнейших инвесторов в возобновляемую энергетику заработала в 2019 году более 14 млрд грн.

Читайте такжеБуславец, остановившая атомные энергоблоки в угоду ТЭС, рассказала об "одном из крупнейших кризисов энергетики за всю историю"

Об этом говорится в спецпроекте LIGA.net.

Наибольшим в 2019 году инвестором в "зеленую" энергетику оказался олигарх Ринат Ахметов. Ему принадлежит через энергохолдинг ДТЭК более 1 ГВт мощностей альтернативной энергетики, которые произвели в прошлом году электроэнергии на 4,7 млрд грн. Доля на рынке – 25,5%.

Второе место в рейтинге заняла китайская строительная корпорация CNBM, которой принадлежит 301 МВт "зеленых" мощностей. Выручка ее электростанций за прошлый год составила 2,9 млрд грн.

Третьими стали шведские бизнесмены Карл Стурен и Йохан Боден. Предприниматели, по словам знакомого со Стуреном собеседника LIGA.net, выступают партнерами в "зеленом" бизнесе. Суммарно им принадлежит шесть ветропарков, общая установленная мощность которых – 335 МВт. За 2019 год их электростанции сгенерировали электричества на 1,67 млрд грн.

Четвертое и пятые места в рейтинге заняли бывшие владельцы торгово-развлекательных центров "Караван" Андрей Гордиенко и Сергей Хрипков.

Гордиенко принадлежит в Украине более 20 солнечных электростанций, общей мощностью более 289 МВт. За 2019 год они сгенерировали электроэнергии на 1,1 млрд грн.

Хрипков же владеет 13 СЭС, общей мощностью почти 175 МВт. "Зеленый" тариф принес ему 864,7 млн грн выручки.

Десятку крупнейших выгодополучателей от "зеленого" тарифа замыкают американский бизнесмен Ричард Дейтс (выручка за 2019 год - 864,7 млн грн), Зиновий Козицкий (655,4 млн грн), Василий Хмельницкий (453,8 млн грн), Эдуард Мкртачан (437,2 млн грн) и Игорь Тынный с Юлией Левочкиной (434,9 млн грн).

Как сообщал УНИАН, ранее и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявляла, что украинская энергетическая отрасль полностью разбалансирована во взаиморасчетах, и к концу года задолженность государства по расчетам за произведенную электроэнергию из возобновляемых источников (ВИЭ) может достигнуть 26 млрд грн.

До двадцати процентов рынка возобновляемой энергетики принадлежит энергохолдингу ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, далее идут шведские, китайские и украинские компании.

Государственное предприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных электростанций Украины, в конце апреля вынужденно вывело в резерв энергоблок №3 на Ривненской АЭС в связи с прогнозным ростом производства возобновляемой и тепловой генерации.

Обновленный баланс энергосистемы, утвержденный Минэкоэнерго, предусматривает выведение в вынужденный простой 3 атомных энергоблоков "Энергоатома".