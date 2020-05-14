Украина не может себе позволить иметь самую дорогую «зеленую» энергию в Европе - премьер

На встрече с инвесторами в ВИЭ обсуждался проект Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики в Украине.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с инвесторами в возобновляемую энергетику заявил, что Украина не может себе позволить иметь самую дорогую «зеленую» энергию в Европе.

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Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Согласно сообщению, сегодня, 14 мая, в Кабинете министров Украины состоялась вторая встреча премьер-министра Дениса Шмыгаля и и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец с представителями компаний, работающих в сфере возобновляемой энергетики.

Стороны обсудили проект Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики в Украине.

Как отметил Шмыгаль, чистая энергия в Украине должна расти, развиваться и постепенно переходить к рыночным условиям. Но сегодня, в период кризиса в энергетической сфере, страна не может себе позволить иметь самую дорогую зеленую энергию в Европе.

«Вопрос в цене. Мы не можем в стране, где такой уровень бедности, иметь самую дорогую в Европе зеленую энергию. Мы все в одной лодке. Не может быть такого, что страна теряет, бюджет теряет, а мы платим повышенную цену за зеленую энергетику. Мы не хотим ограничивать инвестиции, мы хотим понимать стоимость этой энергии. Это ответственность перед страной », - цитирует пресс-служба Шмыгаля.

Отмечается, что по результатам встречи стороны договорились о доработке Меморандума Министерством энергетики и защиты окружающей среды в кратчайшие сроки. Уже в понедельник, 18 мая, планируется провести итоговую встречу и обсуждение финальной версии документа.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство энергетики и защиты окружающей среды заявило, что намерено подписать меморандум с инвесторами в возобновляемую энергетику о снижении «зеленого» тарифа и об остановке строительства новых объектов.

Доля электроэнергии из возобновляемых источников генерации энергии в Украине выросла до 8%, что составляет 26% денежного оборота на рынке.

Ранее и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявляла, что украинская энергетическая отрасль полностью разбалансирована во взаиморасчетах, и к концу года задолженность государства по расчетам за произведенную электроэнергию из возобновляемых источников (ВИЭ) может достигнуть 26 млрд грн.

Более 20% рынка возобновляемой энергетики в Украине принадлежит энергохолдингу ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, далее идут шведские, китайские и украинские компании.