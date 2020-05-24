Минэнерго представило меморандум по "зеленой" энергетике, тарифы на свет предлагают повысить с 1 октября – СМИ

Меморандум предлагает, среди прочего, отменить льготную цену для населения за первые 100 кВт.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды разработало условия меморандума о сокращении "зеленого" тарифа для солнечных электростанций (СЭС) на 15%, для ветровых электростанций (ВЭС) – на 7,5%. Предлагается установить верхнее ограничение зеленого тарифа на уровне 22 евроцента за кВт*ч.

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Подготовленную министерством презентацию условий меморандума опубликовал «БизнесЦензор». По словам собеседника журналистов в Минэкоэнерго, эта презентация была представлена президенту, однако он отказался ее утвердить.

Документ, среди прочего, содержит предложение отменить льготную цену для населения за первые 100 кВт с 1 октября этого года. Это означает, что для рядовых потребителей на первые 100 кВт тариф будет составлять не 90 копеек, как сейчас, а 1,68 грн.

В меморандуме предлагается снизить "зеленый" тариф для СЭС, введенных в эксплуатацию до 2020 года, на 15%. Для СЭС, введенных в эксплуатацию в 2020 году и позже – еще 2,5%. Общий эффект снижения по сравнению с 209 годом – 27,5%.

"Зеленый" тариф для ВЭС, введенных в эксплуатацию до 2020 года, предлагается снизить на 7,5%, введенных после начала 2020 года – еще на 2,5%. Общий эффект снижения по сравнению с 2019 годом – 12,5%.

Граничный "зеленый" тариф для возобновляемых источников энергии (ВИЭ) предлагается снизить на 52% до 22 евроцентов за кВт*ч. Тариф снижается для всех объектов без пролонгации сроков поддержки. Как известно, поддержка ВИЭ должна закончится 31 декабря 2029 года.

Также Минэкоэнерго предлагает ограничить срок действия Pre-PPA (предварительных договоров продажи "зеленой" энергии) для СЭС – до 30 июня 2020 года, для ВЭС – до 31 декабря 2022 года.

Предлагается также ускорить ответственность ВИЭ за небалансы. С 2021 года – до 50%. С 2022 года – до 100%. Предусматривается ввести уменьшение срока допустимой погрешности прогноза без ответственности за небалансы с 1 июля 2020 года, а не с 31 декабря 2029 года, как это прописано в законе.

Со своей стороны государство берет на себя обязательства:

Своевременно оплачивать "зеленую" электроэнергию с 1 июля 2020 года.

Погасить текущую задолженность перед "зелеными" (9 млрд грн) до конца 2021 года.

В дальнейшем не изменять условия поддержки производителей электроэнергии с "зеленым" тарифом.

Ввести квоты для ВИЭ и начать проведение аукционов для распределения этих квот.

Минэкоэнерго оценивает эффект от внедрения таких мер в размере 6,6 млрд грн в год, или 2,2 млрд евро за весь период поддержки.

Инвесторы, со своей стороны, взамен на такое снижение тарифов требуют продлить поддержку для ВИЭ на 5 лет для объектов, введенных в 2017-2019 годах – до 2035 года. На 15 лет с момента введения в эксплуатацию для объектов, введенных после 2020 года.

По подсчетам Минэкоэнерго, каждый год пролонгации поддержки ВИЭ увеличивает переплату по "зеленому" тарифу на 0,8 млрд евро.

Ранее в СМИ появилась информация, что план вывода энергетической отрасли Украины из кризиса готовят не министры, а менеджеры олигарха Рината Ахметова.

Как сообщал УНИАН, госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», которое является оператором всех атомных электростанций Украины, в конце апреля вынужденно вывело в резерв энергоблок №3 Ровенской АЭС в связи с прогнозным ростом производства возобновляемой энергии и электроэнергии на тепловых электростанциях, большинство из которых принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.

Обновленный баланс энергосистемы, утвержденный Минэкоэнерго, предусматривает вывод в вынужденный простой трех атомных энергоблоков «Энергоатома». При этом тепловая энергия дороже атомной, что сказывается на тарифах на электроэнергию.

Так, крупнейшее металлургическое предприятие Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» заявило, что металлургические заводы корпорации «АрселорМиттал» в Европе платят за электроэнергию в 2-3 раза меньше, чем в Украине.

Украинская трубно-колесная компания «Интерпайп» заявила, что тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей в последние дни апреля выросли на рекордные 38%, что свидетельствует о действиях правительства, направленные на пользу частного монополиста.

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