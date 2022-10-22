Президент подчеркнул, что даже сейчас частично в темноте жизнь в Украине все равно цивилизованнее, в отличие от России, которая несет этот террор.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев еще внимательнее относиться к необходимости сознательно потреблять электричество.

Об этом шла речь в его вечернем видеообращении.

По словам президента, география сегодняшних вражеских ударов достаточно широка.

Видео дня

В частности, российские ракеты попали в объекты на территории Хмельницкой, Волынской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской, Ровенской, Запорожской и Николаевской областей.

"Основная мишень террористов - энергетика. Поэтому сейчас, пожалуйста, еще внимательнее, чем раньше, относитесь к необходимости сознательно потреблять электричество. От каждого города и района Украины зависит стабильность работы всей энергетики нашей страны. Пожалуйста, ограничивайте работу техники, которая потребляет много электричества. И особенно в часы пикового потребления утром и вечером", - призвал Зеленский.

Он также попросил людей обращать внимание на сообщения от местных властей и энергокомпаний о том, когда могут быть стабилизационные отключения.

Президент призвал граждан планировать свой день, учитывая эту информацию.

Зеленский сообщил, что в большинстве населенных пунктов уже вернули свет, однако сейчас работы по восстановлению электроснабжения в дома украинцев еще продолжаются.

"Все вместе мы сейчас показываем, что украинскую жизнь невозможно сломать... И даже сейчас частично во тьме жизнь в Украине все равно цивилизованнее, в отличие от России, которая несет нам этот террор... Ни этот удар террористов, ни любые другие подобные их удары не остановят наших защитников. Российские пропагандисты врут, когда говорят, будто этот террор против нашей инфраструктуры и людей может как-то затормозить активные действия наших военных или создать какие-то трудности нашей обороне", - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что украинцы объединены и точно знают, что Россия не имеет шансов выиграть в этой войне.

"Наши Силы обороны получают все необходимое для защиты государства и каждый – я подчеркиваю: каждый день продвигаются вперед", - добавил Зеленский.

Критическая ситуация в энергосистеме

Как сообщал УНИАН, в течение последних недель российские оккупанты наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины.

С 10 октября в результате российских атак в Украине была разрушена треть электростанций.

Утром сегодня, 22 октября, российские захватчики массово ударили ракетами по территории Украины.

В "Укрэнерго" заявили, что в результате ракетной атаки на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября.

В результате атаки российских оккупантов на украинскую инфраструктуру от электроснабжения отключено почти 1,5 млн абонентов в семи областях.

Украинцев призвали в течение нескольких дней с 07:00 до 23: 00 минимизировать пользование электроэнергией.

Вас также могут заинтересовать новости: