Величина ограничения на данный момент значительно меньше, чем та, что применялась накануне 21 октября.

"Укрэнерго" снова ограничил поставки электроэнергии в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях из-за того, что потребители критически увеличили потребление.

Как сообщили в "ДТЭК Киевские электросети", по распоряжению НЭК "Укрэнерго" в Киеве с 8:38 начались стабилизационные отключения света.

На сайте компании разместили обновленный упрощенный график отключений, где можно найти информацию о графике отключений по вашему адресу. Он доступен по ссылке https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns.

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Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба призвал жителей области к экономии электроэнергии.

"Россияне целенаправленно наносят удары именно по энергетическим объектам. Обращаюсь ко всем! Мы должны экономить электроэнергию. Это наша ответственность и вклад в победу над врагом. Поэтому выключаем лишнее. Бережем электроэнергию!",- написал он.

В "Укрэнерго" сообщили, что ограничения ввели также в Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

Там объяснили, что Диспетчерский центр компании вынужденно отдал команду на временное ограничение потребления в этих регионах. Отключения связаны с тем, что утром здесь снова критически увеличилось потребление электроэнергии.

В компании отметили, что величина ограничения на данный момент значительно меньше, чем та, что применялась накануне 21 октября.

Также в "Укрэнерго" подчеркнули, что это необходимо, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как были повреждены электросети террористическими ракетными атаками.

Там призывали к разумному электропотреблению в часы наибольшей нагрузки сетей (с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00). Это поможет уменьшить риски принудительных отключений потребителей.

Отключение электроэнергии в Украине: что стоит знать

Как сообщал УНИАН, с 10 октября в результате российских атак в Украине была разрушена треть электростанций. Украинцев призвали в течение нескольких дней с 07:00 до 23:00 минимизировать пользование электроэнергией.

11 октября из-за дефицита электроэнергии в связи с вражескими ударами по критической инфраструктуре в Киеве и области начали отключать свет.

В последующие дни атаки на энергетическую инфраструктуру продолжались. С 10 по 18 октября 408 объектов украинской инфраструктуры подверглись вражеским атакам и разрушениям.

20 и 21 октября "Укрэнерго" был вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в центральных регионах Украины.

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