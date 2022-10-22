Президент в очередной раз подчеркнул, что руководство и солдаты России — это террористы.

Российская Федерация своими террористическими обстрелами стремится лишить украинцев доступа к электричеству. Оккупанты — трусы, и если они это сделают, то ВСУ найдут врагов по запаху.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью для канадских телеканалов CTV и CBC.

"Главная миссия России на сегодня — они бьют по нашей энергетической системе, их задача, чтобы люди остались без света. Они террористы. Не думаю, что сейчас время шутить, но я хотел бы сказать, что им кажется, если они нам выключат свет, то мы их не найдем. Мы их найдем, знаете почему? Потому что они трусы, они на поле боя ничего не могут сделать, они бьют по гражданским людям. Поэтому мы найдем их по запаху", — заявил Зеленский.

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Россия стремится уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины

Удары по объектам энергетики начались 10 октября. Тогда российские оккупанты в течение одного дня применили более 80 ракет и десятки иранских дронов-камикадзе для бомбардировок.

Как сообщил Зеленский, по состоянию на 18 октября было разрушено 30% электростанций в Украине. Сейчас этот показатель уже увеличился, так как 22 октября враг совершил новые обстрелы объектов энергетической инфраструктуры. В частности, один из них был уничтожен в Луцке.

Террористические удары рашистов могут спровоцировать новую миграционную волну в страны Европы. Об этом президент предупредил на саммите ЕС: "Государство-террорист уже ухудшило социальные условия в ваших странах, но хочет еще больше ухудшить их, провоцируя волну переселения. На это нужно немедленно отвечать".

Польша уже готовится принять 800 тысяч беженцев из Украины ближайшей зимой. К таким выводам пришли в государстве, опираясь на сведения о повреждениях объектов энергетической инфраструктуры, в частности, на западе нашей страны.

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