Риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ остаются, высока и пожарная опасность.

Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

Об этом сообщается в Telegram-канале НАЭК "Энергоатом".

"По состоянию на 08:00 14 августа Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности", - говорится в сообщении.

В НАЭК добавляют, что периодические обстрелы ЗАЭС российскими войсками из РСЗО, начиная с прошлой недели, повлекли серьезный риск для безопасного функционирования станции. В результате атаки на Запорожскую АЭС на одном из энергоблоков сработала аварийная защита – и один из трех работающих энергоблоков теперь отключен. Во время обстрелов серьезно повреждена азотно-кислородная станция, объединенный вспомогательный корпус, насосная станция хозяйственно-бытовых стоков. Обстреливали также пожарную часть, расположенную за территорией ЗАЭС и предназначенную для ее защиты от пожаров и их тушения в случае чрезвычайных ситуаций на станции, говорится в сообщении.

"Остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высока и пожарная опасность. Кроме того, повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки СХОЯТ ЗАЭС", - добавили в НАЭК.

В "Энергоатоме" отмечают, что украинский персонал станции продолжает работать и прилагать все усилия для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также ликвидации последствий повреждений.

"ЗАЭС до сих пор оккупирована и контролируется российскими военными. Учитывая то, что действия захватчиков предугадать невозможно, угроза физической безопасности станции остается. Сейчас Запорожская АЭС продолжает работать и вырабатывать электроэнергию для нужд отечественной энергосистемы. Украина призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры, чтобы заставить Россию освободить ЗАЭС и передать электростанцию под контроль нашего государства ради безопасности всего мира", - говорится в сообщении.

Война в Украине и Запорожская АЭС:

Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС-Энергодар.

При захвате станции захватчики отключили онлайн-мониторинг, чтобы скрыть свои действия от МАГАТЭ. В Европейском Союзе призвали Россию вернуть Украине контроль над ЗАЭС.

Оккупанты сообщили руководителям структурных подразделений Запорожской АЭС, что намерены с 1 сентября поставить атомную электростанцию под контроль "Росатома".

6 июня глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что его агентство готовит экспертную миссию на Запорожскую атомную электростанцию, крупнейшую в Европе. По его словам, о таком визите якобы просила Украина. В ГП "НАЭК" Энергоатом " обвинили Гросси во лжи и заявили, что не одобряют этот визит.

26 июня 2022 года стало известно, что оккупанты готовятся к боям вблизи Запорожской АЭС.

29 июня 2022 года появилась информация о том, что на Запорожской АЭС оккупанты готовят серьезную провокацию. 30 июня 2022 года МАГАТЭ потеряло связь с Запорожской АЭС.

2 июля 2022 года "Энергоатом" восстановил связь между Запорожской АЭС и МАГАТЭ. 5 августа российские оккупанты трижды обстреляли промышленную площадку Запорожской атомной электростанции.

По данным "Энергоатома" войска РФ в Энергодаре стреляли в сторону Запорожской АЭС, враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ОРУ автотрансформатора ЗАЭС – Запорожскую тепловую электростанцию.

При этом отмечается, что несмотря на провокации оккупантов, ЗАЭС продолжает работать и выдавать мощность в энергосистему Украины через работающие линии. В соответствии с их пропускной способностью было принято решение о разгрузке и отключении от сети одного из работающих энергоблоков Запорожской атомной станции. Выбросов и сбросов радиоактивных веществ не зафиксировано.

6 августа появилась информация о том, что российские оккупанты могли заминировать ЗАЭС. Также тогда стало известно о том, что один из энергоблоков Запорожской АЭС отключен от энергосистемы.

11 августа 2022 года российские захватчики неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС территории вблизи атомного объекта. В тот же день российские оккупанты продолжили бить по Запорожской АЭС. Были повреждения.