По словам министра экономики, речь идет об историческом решении, которое укрепит энергетическую безопасность Латвии.

Министр экономики Латвии Янис Витенбергс заявил, что правительство согласилось прекратить использование российского природного газа с 1 января 2023 года.

Об этом сообщает издание ERR.

По словам Витенбергса, речь идет об историческом решении, которое укрепит энергетическую безопасность Латвии. Поправки к закону, предусматривающие отказ от российского природного газа, представят парламенту.

"Первый шаг Латвии - договориться с Финляндией и Эстонией о том, что Латвия сможет получать дополнительный газ с терминала в Палдиски до тех пор, пока не построит собственный газовый терминал", - сказал Витенбергс.

Латвийское правительство недавно приняло решение о создании резерва сжиженного природного газа на Инчукалнском газохранилище, сообщает LSM.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

Страны массово начали отказываться от использования российского газа. Также из России уходят мировые бренды.

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