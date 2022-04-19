Дания сможет стать независимой от газа из России в следующем году благодаря поставкам из Северного моря, а также производству энергии из возобновляемых источников.

Дания планирует значительно увеличить поставки возобновляемой энергии и временно увеличить добычу природного газа на своих месторождениях в Северном море, чтобы быстро стать независимой от поставок из России.

Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, пишет Reuters.

"Мы увеличим добычу природного газа в Северном море на ограниченный временной период. Мы убеждены, что лучше добывать газ в Северном море, чем покупать его у Владимира Путина", - отметила Фредериксен.

По ее словам, Дания может фактически стать независимой от российского газа в следующем году благодаря поставкам из Северного моря.

"Но поскольку мы являемся частью европейской газовой сети, нам также нужно, чтобы другие страны стали независимыми", - добавила она.

Правительство Дании представило планы резкого увеличения производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии, таких как энергия ветра и солнца.

Дания имеет целью увеличить производство наземной ветровой и солнечной энергии в четыре раза в течение восьми лет.

Как сообщал УНИАН, в конце марта ЕС принял план отказа от российского газа, который предусматривает, что уже к концу 2022 года можно будет заменить 100 млрд кубометров, или 2/3 газа природного газа из России.

Однако эксперты отмечают, что этот план носит общий характер, не содержит мер и действий, которые будут иметь быстрый эффект, поэтому он может быть не достигнут. "Полное эмбарго на все российские энергоносители - наиболее желательный и правильный вариант действий. Невозможность получения агрессором доходов от продажи нефти и газа самым действенным образом влияют на российскую экономику", - отмечается в исследовании.

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