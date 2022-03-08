Палата представителей может проголосовать за это предложение уже в среду, 9 марта.

Ключевые законодатели в США объявили о плане двухпартийного законодательства по запрету импорта российской нефти и газа.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

"Рамочное соглашение, объявленная в понедельник республиканцами и демократами, которые возглавляют комитеты Палаты представителей и Сената, появилась на фоне усиления давления на Белый дом и законодателей США с целью ввести запрет, что усиливает экономическое давление на президента России Владимира Путина-за его вторжения в Украину. Палата представителей может проголосовать за это предложение уже в среду (9 марта - УНИАН)", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Европейская комиссия работает над тем, чтобы избавиться зависимости от российского газа в этом году, сократив потребности в его импорте почти на 80%.

19 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн заявила, что в Евросоюзе решили приложить все усилия, чтобы избавиться от зависимости от российского газа.

Президент Еврокомиссии подчеркнула необходимость диверсификации источников энергии и ее поставщиков. Она добавила, что соответствующая работа уже началась.

Также она сказала, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе Евросоюз планирует удвоить объемы использования энергии из возобновляемых источников.

По данным президента ЕК, в странах Евросоюза около 24% от всего энергетического баланса составляет газ. ЕС импортирует 90% газа и 40% этого импорта - это российский газ.

5 марта глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что страны G7 согласились с необходимостью отказы от российского газа.

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