Европейская комиссия пересматривает свою энергетическую стратегию после вторжения войск РФ в Украину.

Европейская комиссия работает над тем, чтобы избавиться от зависимости от российского газа в этом году, сократив потребности в его импорте почти на 80%.

Как сообщает издание Bloomberg, об этом проинформировали два официальных лица ЕС, осведомленных в этом вопросе.

Отмечается, что Европейская комиссия пересматривает свою энергетическую стратегию после вторжения войск РФ в Украину, пытаясь снизить влияние Кремля.

Планом, который будет представлен во вторник, будут предлагаться такие шаги, как поиск новых источников поставок газа и повышение энергоэффективности уже в этом году, сказал один из чиновников.

Цель плана - обеспечить энергетическую независимость ЕС от России гораздо раньше, чем до 2030 года, что предполагалось предыдущим планом.

Еврокомиссия считает, что ЕС сегодня имеет достаточно запасов газа, чтобы пережить текущий отопительный сезон даже в случае резкого прекращения поставок из России.

ЕК также будет рекомендовать государствам-членам ЕС уже сейчас приступить к заполнению хранилищ газом, чтобы подготовиться к следующей зиме.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Евросоюзе решили приложить все усилия, чтобы избавиться от зависимости от российского газа.

Президент Еврокомиссии отметила необходимость диверсификации источников энергии и ее поставщиков. Она добавила, что работа уже началась.

Также она сказала, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе Евросоюз планирует удвоить объем использования энергии из возобновляемых источников.

По данным президента ЕК, в странах Евросоюза около 24% от всего энергетического баланса составляет газ. ЕС импортирует 90% газа, и 40% этого импорта – это российский газ.

5 марта глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что страны G7 согласились с необходимостью отказа от российского газа.

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