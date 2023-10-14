Наиболее угрожающая ситуация будет в Херсонской области и в самом городе Херсон.

С началом отопительного сезона наибольшие проблемы с поставками тепла, электричества и газа будут в прифронтовых регионах.

По словам замминистра энергетики Светланы Гринчук, особенно сложная ситуация будет на Херсонщине. "Конечно, самая сложная ситуация у нас в прифронтовых регионах. Мы все понимаем, что там практически каждый день продолжаются обстрелы", - сказала она в эфире телемарафона.

При этом, после подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС 1,5 тысячи потребителей Херсонщины до сих пор невозможно подключить к электричеству. Россияне снова и снова обстреливают объекты энергетики, как только видят, что они восстановлены. Энергетики постоянно оказываются под обстрелами.

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"Наиболее угрожающая ситуация остается в Херсонской области и в самом городе Херсон", - сказала она.

Замминистра напомнила, что недавно враг поразил еще и газораспределительные сети, в результате чего 12 тысяч потребителей на Харьковщине остались без газа. При этом, подачу голубого топлива возобновили только половине из них.

Однако Украина готова к сложной зиме: была проведена масштабная ремонтная компания на всех видах генерации электроэнергии и распределительных сетях.

Энергетики готовятся к зиме

По словам министра энергетики Германа Галущенко, в прошлом году энергетики получили тяжелый, но очень полезный опыт того, как поддерживать работу энергосистемы в сложных условиях. По состоянию на 12 октября 2023 года энергосистема защищена от ударов россиян лучше, чем в прошлом году.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этой зимой российские террористы будут пытаться уничтожить энергосистему Украины. Как отмечает президент, украинская власть полностью осознает опасность.

Также сообщалось о том, что россияне накапливают "Калибры" для ударов по Украине осенью-зимой. В Силах обороны Юга прокомментировали уменьшение использования россиянами в последнее время ракет морского базирования.

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