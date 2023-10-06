В то же время, как отмечает президент, украинская власть полностью осознает опасность.

Этой зимой российские террористы будут пытаться уничтожить энергосистему Украины. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время вечернего обращения к украинцам.

Президент сообщил, что сегодня состоялось длительное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором рассмотрели несколько ключевых вопросов. "Первый - конечно, фронт. Ситуация на основных направлениях, доклады командующих, обеспечение снарядами и ПВО", - сообщил президент.

В то же время, второй вопрос Ставки тоже напрямую связан с украинской обороной - с устойчивостью нашего государства. В частности, речь идет о подготовке к зиме, защите объектов генерации и обеспечении электричеством и теплом, восстановлении всего того, что повреждено российскими ударами и боевыми действиями.

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"Нынешнее руководство России всегда делает то, что уже когда-то делало. Все ошибки они повторяют. Все зло они повторяют. И когда у них не получается, они думают, что якобы сделали маловато зла, чтобы получилось. Такая сумасшедшая логика. Но должны это учесть. Этой зимой российские террористы будут снова пытаться уничтожить нашу энергосистему. Они не способны воспринять мнение, что Украину все равно не покорят. Но попытаются сделать больше ударов и больше попыток обойти нашу защиту", - подчеркнул Зеленский.

В связи с этим, глава государства заверил, что "опасность полностью осознаем".

Он добавил, что сегодня на Ставке были доклады военных и всех должностных лиц, которые отвечают за защиту украинской энергетики и за тактику прохождения зимы. В частности, докладывали глава правительства, министры, руководители энергокомпаний, представители сферы связи, главы областных администраций.

"Все, что касается физической защиты объектов, восстановления, выполнения приказов, порядка действий в случае тех или иных чрезвычайных ситуаций. Выиграть эту зиму, пройти все сложности и дать защиту нашим людям – это очень важно. И, кстати, местные власти должны выполнить полностью свою часть подготовительной работы. На следующей неделе зафиксируем текущее состояние подготовки к зиме в регионах", - подчеркнул Зеленский.

Как заверил президент, делается еще больше шагов для усиления украинской ПВО и сотрудничества с партнерами ради устойчивости украинской энергетики. "Эта неделя уже нас значительно усилила", - подчеркнул президент.

Как сообщил Зеленский, с канцлером Германии Олафом Шольцем прорабатывается передача Украине еще одной батареи Patriot. "Это будет существенное усиление", - отметил Зеленский.

"Италия - обсудили с Джорджей Мэлони, госпожой главой правительства, наполнение нового пакета безопасности для нашего государства. Спасибо! Испания - на переговорах с господином Санчесом, премьер-министром Испании, договорились не только о дополнительных системах ПВО Hawk, но и о поддержке энергетическим оборудованием. Спасибо!" - добавил Зеленский.

Отдельно президент отметил, что имеет очень хорошую договоренность с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком относительно безопасности в Черном море и в Одесском регионе. "Это важно, чтобы мы не теряли времени и не теряли возможностей для экспортной работы. Украина должна сохранить свою роль гаранта глобальной продовольственной безопасности, должна сохранить морской доступ к мировому рынку", - заявил Зеленский.

"И, конечно, господин Президент Франции. Эммануэль делает для большей безопасности Украины и всей Европы именно то, о чем мы с ним договаривались. Есть весомые результаты и новые возможности для наших воинов. Но о деталях – немножко позже", - отметил Зеленский.

Кроме того, глава государства добавил, что сегодня есть еще и решение о новом пакете от Нидерландов объемом более 100 миллионов евро, и этот пакет фокусируется именно на поддержке украинской энергосистемы.

Зимние перспективы энергетики

Ранее агентство Reuters сообщило, что во время следующей зимы Украина столкнется с длительными отключениями электроэнергии на фоне российских ракетных и беспилотных атак, которые уже сделали часть энергетической системы менее устойчивой, чем год назад. В течение последнего отопительного сезона рядовой украинец провел без света около 35 дней.

По словам начальницы пресс-центра Сил обороны юга Наталии Гуменюк, россияне накапливают высокоточные ракеты для ударов по объектам критической инфраструктуры осенью-зимой.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, украинская система ПВО стала еще более комплексной и опытной: к зиме она будет еще крепче, еще сильнее и эффективнее. Кроме того, была возведена многоуровневая защита энергообъектов: пассивная и активная.

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