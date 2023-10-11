ДТЭК расконсервировал и модернизировал два энергоблока ТЭС, что добавило дополнительно более 500 МВт к мощности энергосистемы Украины.

Готовясь к отопительному сезону группа ДТЭК инвестировала рекордные 20 млрд грн в ремонт и восстановление оборудования ТЭС, электрических сетей, добычу угля и природного газа.

Об этом во время пресс-конференции, которая состоялась в Киеве 11 октября, сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

В частности, в ремонт ТЭС было инвестировано 3,9 млрд грн. по состоянию на начало октября компания закончила ремонт 16 из 19 запланированных энергоблоков ТЭС до начала отопительного сезона. Сейчас готовность тепловой генерации ДТЭК достигает 84%.

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Также ДТЭК расконсервировал и модернизировал два энергоблока ТЭС, что добавило дополнительно более 500 МВт к мощности энергосистемы Украины.

Чтобы увеличить защиту оборудования ТЭС от обстрелов были установлены дополнительные защитные сооружения на территории станций. Также критическое оборудование ТЭС и шахт обеспечили резервными источниками питания. Для этого было закуплено 224 генератора.

Для неотложного ремонта на случай обстрелов был сформирован запас критического оборудования на сумму в 1,3 млрд грн.

В то же время по результатам 2023 года инвестиции в угольные шахты вырастут в 2 раза до 7,4 млрд грн. За 9 месяцев текущего года было введено в работу 18 новых рядов, еще 9 будет запущено до конца года. Кроме того, ДТЭК импортирует 210 тыс. тонн угля для стабильного прохождения зимы.

Отмечается, что в 2023 году темпы бурения газовых скважин выросли в 3 раза по сравнению с прошлым годом. В этом году будет пробурено 9 скважин, также началось бурение первой нефтяной скважины. В целом инвестиции в газодобычу выросли до 5,5 млрд грн.

"Мы с достоинством прошли прошлую зиму. Мы стали еще сильнее, наши люди стали еще более профессиональными и опытными. Компания инвестировала рекордные средства в подготовку к следующему отопительному сезону. Восстановили то, что можно было восстановить, закупили резервное оборудование и дополнительно защитили электростанции", - подчеркнул генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Напомним, за период полномасштабной войны энергетики ДТЭК восстановили свет 9 млн семей в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой и в столице, большинство из которых оставалось без электроснабжения из-за атак врага.