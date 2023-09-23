В Силах обороны Юга прокомментировали уменьшение использования россиянами в последнее время ракет морского базирования.

Россияне накапливают высокоточные "Калибры" для ударов по Украине осенью-зимой по объектам критической информаструктуры.

Такое заявление сделала начальник пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире марафона единых новостей, отметив при этом, что тот факт, что сейчас РФ не использует ракеты морского базирования может говорить о том, что они готовят определенный потенциал на осень-зиму.

Гуменюк отметила, что враг не откажется от своих планов атаковать.

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"Они имеют преимущество в воздухе, имеют запас ракет и пытаются его обновлять. К сожалению, санкции не работают в абсолютном режиме блокировки этого производства. Враг продемонстрировал, если выдержать паузу, то способен накопить определенное количество ракет.... Совершенно очевидно, что они продолжают накапливать и ракеты морского базирования. Напомню, как раз "Калибры" являются высокоточным оружием, которое враг часто использовал по объектам критической информаструктуры. То, что сейчас мы не наблюдаем активности использования ракет с носителей морского базирования, может говорить о том, что они их накапливают и готовят определенный потенциал", - сказала руководитель пресс-центра.

В то же время она отметила, что "мы пережили тот период, мы уже подготовлены, многое уже знаем и понимаем об этих атаках".

Война в Украине-ракетные удары

В Главном управлении разведки Украины заявили, что РФ проводит разведывательные мероприятия для новых ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в то же время заверил, что Украина к такому сценарию усиленно готовится.

Отвечая на вопрос о том, возможны ли в этом году массовые ракетные атаки со стороны РФ, Юсов напомнил, что в минувший осенне-зимний период самая многочисленная атака россиян включала около 120 ракет одновременно. По его словам, сейчас у врага нет соответствующих запасов ракет.

Эксперты массово прогнозируют, что осенью и зимой россияне, как и в прошлом году, будут пытаться наносить удары энергетической инфраструктуре Украины. К худшим сценариям готовится и оператор Объединенной энергосети "Укрэнерго".

Разведка Великобритании утверждает, что угроза таких атак вполне реальна, поскольку Россия могла создать значительные запасы таких крылатых ракет.

Ночью 21 сентября, после многочисленных печных атак "шахедами", Россия совершила по Украине массированную ракетную атаку, запустив 43 крылатые ракеты, из которых силами ПВО Украины уничтожено было 36.

Представитель Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат относительно этой атаки российских оккупантов сообщил, что удар был нанесен в несколько волн и с разных направлений.

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