Министр энергетики считает, что энергосистема Украины готова к зиме.

В этом отопительном сезоне энергосистема Украины лучше защищена от ракетных и дроновых ударов россиян, чем в прошлом году.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам министра энергетики Германа Галущенко, в прошлом году энергетики получили тяжелый, но очень полезный опыт того, как поддерживать работу энергосистемы в сложных условиях.

"Ключ в том, что система готова. Прошлой зимой мы получили опыт, как удержать систему под атаками... С точки зрения защиты в этом году мы готовы гораздо больше чем накануне 10 октября прошлого года", - сказал Галущенко во время выступления на Киевском международном экономическом форуме.

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Глава Минэнерго также отметил, что спрогнозировать масштаб ударов и их влияния на энергосистему сложно, но, очевидно, что российские террористы будут пытаться реализовывать этот сценарий.

Как готовится энергосистема к зиме

Как сообщал УНИАН, по словам главы НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, украинская энергосистема способна покрывать обычное, зимнее потребление. Кроме этого, по итогам моделирования, она может удовлетворить потребителей даже в самый холодный день года.

Кудрицкий также отметил, что энергосистема Украины имеет активную и пассивную защиту, чтобы максимально уберечься от обстрелов со стороны россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этой зимой российские террористы попытаются уничтожить энергосистему Украины. В то же время, как отмечает президент, украинская власть полностью осознает опасность.

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