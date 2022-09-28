В состав штаба входят представители Мининфраструктуры, ГСЧС, Минобороны, ВСУ, энергетических компаний.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину при Минэнерго действует Штаб по ликвидации последствий военной чрезвычайной ситуации государственного уровня в электроэнергетических системах.

Об этом говорится в сообщении Минэнерго.

В состав штаба входят представители Мининфраструктуры, ГСЧС, Минобороны, ВСУ, энергетических компаний.

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"Этот штаб работает фактически 24/7. Мы проработали механизмы оперативного урегулирования кризисных ситуаций. Завершаем анализ имеющегося оборудования, необходимого для локализации поражений инфраструктурных объектов в результате вражеских обстрелов", - сказал первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко.

В пресс-службе отметили, что на данный момент обеспечен сбор информации от электроэнергетических компаний относительно общего объема аварийного запаса оборудования и материалов, дефицитного оборудования и материалов, объектов электрических сетей, оборудование которых может быть перемещено и использовано на критически важных объектах энергетической инфраструктуры, и имеющейся специализированной техники и автотранспорта, необходимых для эффективной ликвидации аварийных ситуаций в результате боевых действий. Разрабатывается обобщенный электронный реестр с этой информацией.

Кроме того, операторами систем распределения и оператором системы передачи сформирован перечень наиболее приоритетного оборудования, необходимого для оперативной ликвидации аварийных ситуаций. Перечень будет отработан в рамках рабочей группы Минэнерго по распределению гуманитарной помощи, полученной от международных партнеров.

Ситуация с газом:

31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1". В компании заявили, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и оборудование пришлось отключить до устранения утечки.

В свою очередь Siemens Energy, которая обычно обслуживает турбины Nord Stream 1, заявила, что такая утечка не должна останавливать работу трубопровода.

2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок. 3 сентября Белый дом отреагировал на полную остановку "Северного потока".

На фоне продолжающейся остановки российского газопровода "Северный поток" спотовая цена газа в Европе утром 5 сентября подскочила на 30% почти до 2900 долларов за тысячу кубометров.

6 сентября президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложенные Еврокомиссией варианты ограничения цены на российский газ.

8 сентября 2022 года Министерство энергетики Украины создало оперативный штаб по обеспечению мониторинга прохождения энергетическими предприятиями осенне-зимнего периода 2022/2023 годов.

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