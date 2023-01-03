Других отключений, кроме стабилизационных, не планируется, если не будет новых российских атак.

В Киеве сейчас утешительные прогнозы по поставкам электрической энергии.

Об этом генеральный директор компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко сообщил в социальной сети Facebook. Он прокомментировал последствия последних ударов россиян.

"Новый год мы встретили под взрывы, но отнюдь не от фейерверков, а от ракет и шахедов. Бешеный враг продолжает воевать с трансформаторами. Да, энергосистема имеет новые повреждения, но благодаря ВСУ и постоянным ремонтам можно сказать, что ситуация сейчас стабильная", - написал Коваленко.

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Он напомнил, что сегодня в Киеве вернулись к стабилизационным графикам. По его словам, теплая погода и выходные на производствах и бизнесах позволили провести праздники практически без отключений.

"Но сейчас все возвращаются. И чтобы не навредить системе, коллеги должны следить за мощностью, что мы потребляем. Пока прогнозы утешительные. На Киев подаются значительные объемы электроэнергии, поэтому мы вполне в графиках, не превышая ограничений. Это означает, что в белых и светло-серых зонах схемы свет должен быть", - заявил Коваленко.

В связи с этим других отключений пока не планируется, если не будет новых атак. В то же время вероятность локальных аварийных отключений остается высокой.

"Для того, чтобы аварий случалось меньше, после включения света, не включайте все энергоемкие приборы одновременно, поскольку это может вызвать перегрузку оборудования", - добавил он.

Отключение света в Киеве

Как сообщал УНИАН, сегодня с 14: 00 в Киеве вернули стабилизационные графики отключений электроэнергии.

Киевская область сейчас полностью обеспечивается электроэнергией.

В Минэнерго заявили, что отключение света в Украине продлятся до конца отопительного сезона.

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