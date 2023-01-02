Там сегодня, 2 января, не вводили экстренные и плановые отключения света.

Киевская область сейчас полностью обеспечивается электроэнергией.

Там сегодня, 2 января, не вводили экстренные и плановые отключения света. Об этом заявил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулебавв эфире телемарафона, комментируя заседание оперативного штаба.

"Буквально 10 минут закончилось заседание оперативного штаба, где докладывали все структуры по ситуации в области. У нас сейчас есть полностью энергообеспечения Киевской области, у нас нет экстренных и плановых отключений, то есть люди постоянно находятся на электроэнергию", - пояснил Кулеба.

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Начиная с октября Российская Федерация регулярно осуществляет массированные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

В Минэнерго заявили, что отключения света в Украине продлятся до конца отопительного сезона. 31 декабря 2022 года в Киеве и Киевской области отменили экстренные отключение света.

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