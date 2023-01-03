Для того, чтобы посмотреть новый график, потребитель может зайти на сайт компании и ввести свой адрес в соответствующее поле.

В Киеве и области с сегодняшнего дня действуют новые графики стабилизационных отключений.

Как сообщает компания ДТЭК в Telegram, для равномерности и поочередности отключений света потребители были поделены на четыре группы, вместо двух, как было раньше.

В компании пояснили, что новые графики состоят из трех категорий.

Видео дня

В частности, белый цвет на графике: в это время планируется включение света.

Серый цвет на графике: в эти часы света не будет.

Светло-серый цвет: возможны отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

Для того, чтобы посмотреть новый график отключений в Киевской области, потребитель может зайти на сайт компании и ввести свой адрес в соответствующее поле. График отключений в столице можно проверить здесь.

Удары по энергосистеме Украины:

Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжения.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

С октября Россия не прекращает ракетные удары по энергоструктуре Украины. Россия продолжила массированные обстрелы Украины даже в новогоднюю ночь.

Вас также могут заинтересовать новости: