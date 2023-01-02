По словам министра, есть решения о физической защите энергообъектов.

В связи с регулярными ракетными ударами России энергосистема Украины адаптировалась к ситуации и сейчас блэкаут в Украине возможен исключительно теоретически.

Как заявил министр энергетики Герман Галущенко, отключения электроэнергии будут в Украине до конца отопительного сезона, но графики должны быть контролируемыми, говорится на сайте Минэнергетики.

"Основная наша цель — сделать, чтобы отключения были плановыми и прогнозируемыми, чтобы потребители четко понимали, когда будет отключена электроэнергия, а операторы систем распределения — соблюдали графики отключений", — отметил министр энергетики.

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По словам министра, есть решения о физической защите энергообъектов, а также касаемо балансировки системы. Он отметил, что они доказывают свою эффективность и блэкаут в Украине возможен теоретически.

"Наша энергосистема на протяжении почти трех месяцев работает под постоянными обстрелами. Поэтому уже есть набор технических решений, обеспечивающих стабильность ее работы. Это касается и генерации и передачи электроэнергии. Уверен, что система удержится и дальше при дальнейших возможных ударах", — сказал он.

Удары по энергосистеме Украины:

Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжения.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

С октября Россия не прекращает ракетные удары по энергоструктуре Украины. Россия продолжила массированные обстрелы Украины даже в новогоднюю ночь.

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