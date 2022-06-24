В странах ЕС необходимо формализовать правила относительно того, что должно быть приоритетным в случае серьезного дефицита газа.

Этой зимой солидарность ЕС испытает серьезное напряжение, если поставки российского газа будут прекращены.

Об этом предупредил глава немецкого коммунального предприятия RWE Маркус Креббер, пишет Financial Times.

Он заявил, что по всему континенту будет "хаос", если блок не примет меры по установлению правил распределения энергии.

"Я боюсь, что европейская солидарность испытает значительный стресс, если мы не решим это до того, как ситуация произойдет", – сказал Креббер. Он добавил, что такие страны, как Германия и Нидерланды, которые будут импортировать газ через судна-перевозчики, могут быть обвинены в накоплении топлива, если компании и домохозяйства не будут одинаково относиться к этому в других странах-членах.

"Меня не очень беспокоит то, что мы не можем достичь согласия, но лучше обсудить экстренные процедуры, когда у вас еще есть время, а не когда дом горит", — сказал Креббер.

Крупнейший поставщик электроэнергии в Германии был среди поставщиков коммунальных услуг, которые пострадали от резкого сокращения поставок газа с российского "Газпрома", что заставило Берлин реализовать чрезвычайный план, согласно которому законсервированные угольные электростанции будут восстановлены, чтобы заполнить разрыв. Сейчас RWE получает лишь 40% газа, который она заказывает из России.

Комментарии Креббера иллюстрируют опасения ЕС относительно того, что поставки газа, возможно, придется нормировать этой зимы.

Германия подошла на шаг ближе к нормированию, запустив этап 2 своего аварийного плана газа и предупредив, что ей будет трудно заполнить хранилища, необходимые для удовлетворения пикового зимнего спроса, если российские поставки не будут возобновлены.

Европейская комиссия должна разработать так называемый общеевропейский "план солидарности" по поставкам газа, и дипломаты в Брюсселе ожидают, что он будет готов к концу июля.

Однако планы по нормированию поставок газа компаниям этой зимой и побуждению домохозяйств к ограничению потребления газа сейчас разрабатываются на национальном уровне федеральным сетевым агентством Германии.

По словам Креббера, необходимо создать общеевропейскую структуру, чтобы обеспечить поступление поставок в такие страны, как Чехия и Венгрия, гарантируя при этом справедливость в том, как каждая страна определяет приоритетных клиентов.

"В противном случае операторы систем передачи не знают, на каком основании принимать решение", – сказал Креббер. "Сколько газа оставить, а сколько газа отправить в другие страны".

Креббер сказал, что в странах ЕС необходимо формализовать правила относительно того, что должно быть приоритетным в случае серьезного дефицита газа.

Как известно, на этой неделе Международное энергетическое агентство предупредило, что Европа должна подготовиться к полному прекращению поставок российского газа, так как Москва мстит санкциям, введенным после вторжения в Украину.

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