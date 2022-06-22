Россия в последнее время прибегла к сокращениям поставок газа, чтобы не дать европейцам заполнить их газовые хранилища.

Глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бирол посоветовал Европе срочно готовиться к тому, что Россия зимой полностью перекроет поставки газа.

Об этом Бирол рассказал в интервью Financial Times.

"Европа должна быть готова на случай, если российский газ будет полностью отключен. Чем ближе мы приближаемся к зиме, тем больше понимаем намерения России", - сказал Бирол.

По его мнению, Россия в последнее время прибегла к сокращениям поставок газа, чтобы не дать европейцам заполнить их газовые хранилища и увеличить свои рычаги влияния в зимние месяцы.

Глава IEA призывая правительства принять меры для уменьшения спроса на газ и сохранить работу старых атомных электростанций, которые планировали отключить.

"Чрезвычайные меры, предпринятые европейскими странами на этой неделе для уменьшения спроса на газ, такие как запуск старых угольных электростанций, были оправданы масштабами кризиса, несмотря на опасения относительно роста выбросов углерода", - добавил Бирол.

Европа сократила свою зависимость от российского газа примерно до 20% от общего объема поставок после вторжения в Украину с приблизительно 40%, по данным консалтинговой компании ICIS, но уже использовала большинство вариантов диверсификации поставок, таких как морские грузы сжиженного природного газа.

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