Правительство Германии к 2024 году надеется создать устойчивую альтернативу российскому газу.

Германия возобновит работу угольных электростанций и предложит компаниям стимулы для ограничения потребления природного газа, что должно помочь уменьшить зависимость страны от российских энергоресурсов.

Об этом заявил министр экономики Германии Роберт Хабек, пишет The Wall Street Journal.

"Очевидно, что это стратегия Путина, чтобы нас возмутить, повысить цены и разделить нас. Мы этого не позволим. Мы будем защищаться решительно, точно и продуманно", - сказал Хабек, комментируя ограничение Россией поставок газа по "Северному потоку-1".

По оценкам немецкого правительства, страна импортирует около 35% своего природного газа из России, по сравнению с 55% до полномасштабного вторжения РФ в Украину, и использует большую его часть для отопления и промышленности.

В прошлом году производство электроэнергии с использованием природного газа составляло около 15% от общего производства электроэнергии в Германии, сказал Хабек добавив, что доля газа в производстве электроэнергии в этом году, вероятно, упала.

Хабек обозначил ряд шагов, которые должны ускорить уменьшение доли газа в энергетическом комплексе и создать запасы на следующую зиму.

В частности он отметил, что правительство предоставит компаниям возможность расширить использование угольных электростанций. Это гарантирует, что у Германии будет альтернативный источник энергии, хотя этот шаг приведет к задержкам в достижении экологических целей по сокращению выбросов углерода.

"Это горько. Но в этой ситуации необходимо уменьшить потребление газа. К зиме газовые склады должны быть заполнены. Это имеет наивысший приоритет", – сказал Хабек, комментируя необходимость использования угля.

Министр ожидает, что закон об использовании угля будет принят 8 июля в Бундесрате, верхней палате парламента. Он будет действовать до 31 марта 2024 года, к этому времени правительство надеется создать устойчивую альтернативу российскому газу.

Хабек также добавил, что правительство введет систему аукционов, которая будет побуждать промышленность к снижению потребления газа. Правительство не сообщило подробностей о том, как будет работать аукцион, но, по словам Хабека, он начнется этим летом.

Германия стремится заполнить свои хранилища газа на 90% к декабрю. Сейчас ее газовые хранилища заполнены примерно на 56%, отметил Хабек.

Как сообщал УНИАН, в 2007 году Бундестаг решил поэтапно свернуть к 2018 году угледобывающую отрасль в Германии, которая ежегодно поглощала многие миллиарды дотационных средств. Причиной такого решения стала нехватка конкурентоспособности немецкого угля, по сравнению с гораздо более дешевым импортным углем. Высокие стандарты безопасности и чрезвычайно глубокий уровень залегания пластов каменного угля в Рурской области сделали его разработку и добычу намного дороже, чем в других частях мира.

В декабре 2018 года в Германии закрылась последняя шахта по добыче каменного угля. Президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что этот этап знаменовал "завершение эпохи". "Без угля история Германии развивалась бы по-другому", - подчеркнул президент ФРГ.

В 2019 году правительство Германии приняло решение до конца 2038 года отказаться от использования угля для производства электроэнергии.

Угольные теплоэлектростанции имеют в Германии общую мощность 45 гигаватт и производили примерно треть всей электроэнергии страны. Уже к 2022 году планировалось от энергосети отключить ТЭС мощностью 12,5 гигаватт.

Ранее Германия уже приняла решение отказаться к 2022 году от атомной энергетики. Но для того, чтобы страна могла выполнить национальные и международные цели по защите климата, ФРГ должна ускорить переход на экологически чистую электроэнергию. К 2050 году выбросы двуокиси углерода в стране должны составлять 80-95 процентов от показателей 1990 года.

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