Для перевозчиков российской нефти получение страховки станет проблемой из-за санкций.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину, с 1 декабря 2022 года Турция будет требовать от грузоотправителей нефти страховку для прохода через Босфор и Дарданеллы.

Как сообщает Bloomberg, новые правила связаны с соблюдением санкций ЕС и Великобритании против РФ, хотя формально Турция к ним не присоединялась.

Как пишет издание, для перевозчиков российской нефти получение страховки станет проблемой из-за санкций.

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"Новое правило вступает в силу 1 декабря, за несколько дней до того, как Европейский Союз и Великобритания введут дополнительные ограничения на торговлю с Россией, из-за чего танкерам, перевозящим национальную нефть, будет намного сложнее получить страховку", — говорится в материале.

ЕС и Великобритания с 5 декабря вводят новые санкции в отношении поставок российской нефти, они будут касаться установления предельных цен на энергоресурс.

"Это резко повлияет на доступность стандартного отраслевого страхования... суда по-прежнему смогут получить покрытие отраслевого стандарта при условии, что перевозимые грузы приобретаются по цене, которая еще не определена", — говорится в материале с учетом того, что страны G7 намерены ввести полное эмбарго на перевозки российской нефти — за исключением случаев, если она будет приобретена ниже установленной цены. Однако уровень максимальной цены для российской нефти еще не определен.

Война в Украине и ситуация с нефтью:

31 мая 2022 года лидеры стран ЕС достигли соглашения по запрету на экспорт российской нефти.

По словам президента Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, нефтяное эмбарго сократит около 90% импорта нефти из России в страны Евросоюза до конца текущего года.

3 августа в ОПЕК+ нашли способ стабилизировать цены на топливо, а 5 сентября приняли решение сократить поставки нефти.

По состоянию на 14 сентября доходы России от экспорта нефти упали до минимума, а 5 октября появилась информация о том, что Россия сократит объемы добычи нефти.

Евросоюз планирует к 2023 году запретить морской импорт сырой и очищенной нефти из РФ. ЕС установил постепенный переходный период введения санкций на импорт и транзит российских нефтепродуктов, который должен завершиться в феврале следующего года.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США могут ограничить цену на российскую нефть до 60 долларов за баррель.

По итогам сентября 2022 года доходы России от экспорта нефти сократились до $15,3 млрд, что является самым низким показателем в этом году, на фоне падения экспорта нефти и цен на нее.

3 ноября 2022 года страны G7 и Австралия согласовали установление предельной цены на российскую нефть.

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