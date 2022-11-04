В то же время саму цену на нефть из РФ будут обсуждать в течение следующих недель.

В четверг, 3 ноября 2022 года, страны "Группы семи" и Австралия предварительно договорились об установлении предельной цены на российскую нефть в конце месяца.

Как стало известно из собственных источников изданию Reuters, представители США и стран G7 вели интенсивные переговоры по установлению верхнего предела цены на морские поставки нефти из России в течение нескольких недель. Такой шаг мог бы гарантировать, что санкции ЕС и США, которые ввели против РФ из-за ее вторжения в Украину, не перекроют мировой рынок нефти.

"Коалиция согласилась, что верхний предел будет фиксированной ценой, которая будет регулярно пересматриваться, а не скидкой относительно индексированной цены. Это повысит стабильность рынка и упростит соблюдение требований, чтобы минимизировать нагрузку на участников рынка", – приводит издание слова источника.

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Отмечается, что страны пока не согласовали начальную предельную цену на российскую нефть. Она будет устанавливаться в течение ближайших недель.

Регулярный механизм пересмотра предельной цены на российскую нефть позволит в случае необходимости стабилизировать рынок. Кроме того, это не позволит России манипулировать ценами.

Мировой рынок нефти: роль России

Россия была влиятельным игроком на рынке нефтепродуктов. Однако из-за вторжения РФ в Украину и санкций ее влияние начало снижаться.

Европейский союз ужесточает санкции в отношении Российской Федерации, из-за чего Путин может использовать нефть как инструмент шантажа, как это было с российским газом.

Ранее сообщалось, что на девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Москва не может найти новые рынки для своей нефти. Агрессор намерен обеспечить себе нефтяные рынки до того времени, когда 5 декабря вступят в силу санкции Европейского Союза в отношении морского экспорта российской нефти.

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