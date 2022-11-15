Цена на WTI с поставкой в декабре упала на 0,6% до 85,39 долл. за баррель.

На девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину нефть продолжает падать в цене.

Как сообщает Bloomberg, падение цены началось на фоне прогнозов снижения глобального спроса и замедления добычи.

Цена на WTI с поставкой в декабре упала на 0,6% до 85,39 долл. за баррель в 13:15. в Сингапуре. На Brent с расчетами в январе снизилась на 0,3% до 92,89 долл. за баррель.

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С начала июня сырая нефть потеряла примерно треть своей стоимости из-за углубления экономического спада. Тем не менее, организация стран-экспортеров нефти и ее союзники начали сокращать добычу, а санкции ЕС против России сдержат поток с декабря, ухудшая перспективы предложения. Спред во времени также сигнализирует о краткосрочной напряженности.

Фьючерсы West Texas Intermediate упали до 85 долларов за баррель после закрытия на 3,5% ниже на предыдущей сессии.

Как говорится в материале, на цены повлияло замедление экономики Китая в октябре, поскольку вспышки вирусов отразились на настроениях потребителей и нарушили деловую активность. Хотя правительство с тех пор смягчило некоторые меры Covid Zero, заражение продолжает расти по всей стране.

"Слабые данные по Китаю лишь укрепят мнение о том, что спрос на нефть в стране будет оставаться в упадке, пока в стране сохраняется строгая политика контроля Covid", – сказала основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари.

Война в Украине и ситуация с нефтью:

31 мая 2022 года лидеры стран ЕС достигли соглашения по запрету на экспорт российской нефти.

По словам президента Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, нефтяное эмбарго сократит около 90% импорта нефти из России в страны Евросоюза до конца текущего года.

3 августа в ОПЕК+ нашли способ стабилизировать цены на топливо, а 5 сентября приняли решение сократить поставки нефти.

По состоянию на 14 сентября доходы России от экспорта нефти упали до минимума, а 5 октября появилась информация о том, что Россия сократит объемы добычи нефти.

Евросоюз планирует к 2023 году запретить морской импорт сырой и очищенной нефти из РФ. ЕС установил постепенный переходный период введения санкций на импорт и транзит российских нефтепродуктов, который должен завершиться в феврале следующего года.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США могут ограничить цену на российскую нефть до 60 долларов за баррель.

По итогам сентября 2022 года доходы России от экспорта нефти сократились до $15,3 млрд, что является самым низким показателем в этом году, на фоне падения экспорта нефти и цен на нее.

3 ноября 2022 года страны G7 и Австралия согласовали установление предельной цены на российскую нефть.

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