Обнародовано постановление о введении спецпошлины на импорт угля из России: детали

Согласно документу, спецпошлина имеет ряд исключений по маркам угля.

Кабинет министров опубликовал постановление о введении спецпошлины на импорт угля, кроме антрацита и коксующегося угля, из России в размере 65% с 1 мая. Об этом говорится в постановлении, размещенном на правительственном портале.

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Согласно документу, пошлина не распространяется на импорт антрацита вне зависимости от цели ввоза, битуминозного, коксующегося и другого угля (для использования в металлургической и коксохимической промышленности).

Исключением также является битуминозный, коксующийся и другой уголь (с выходом летучих веществ в перерасчете на сухую безминеральную основу до 35%), импортируемый для использования в производстве электрической и тепловой энергии.

Как сообщал УНИАН, 18 марта на заседании Кабинет министров Украины министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что с 1 апреля вводится специальная пошлина в размере 65% на импорт электроэнергии и угля, кроме антрацита и коксующегося угля, из России.

Однако в начале апреля в опубликованном постановлении правительства введение спецпошлины было перенесено на 15 апреля.

15 апреля введение спецпошлины было перенесено на 1 мая.