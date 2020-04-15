Правительство перенесло дату введения спецпошлины на импорт угля из России

Кабмин ввел спецпошлину на импорт угля из России в размере 65% с 1 мая

Кабмин ввел спецпошлину на импорт угля из России в размере 65% с 1 мая, тогда как ранее ее планировали ввести с 15 апреля.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Как сообщал УНИАН, 18 марта на заседании Кабинета министров Украины министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что с 1 апреля вводится специальная пошлина в размере 65% на импорт электроэнергии и угля, кроме антрацита и коксующегося угля, из России.

Однако в начале апреля, в опубликованном постановлении правительства введение спецпошлины было перенесено на 15 апреля.

Также, согласно постановлению, введение специальной пошлины на импорт электрической энергии, которое ранее анонсировали на заседании правительства, не предусматривается.