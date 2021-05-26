Даже пиратство Лукашенко не заставит немцев отказаться от российского газопровода, и Путин это хорошо знает.

Когда геополитика и коммерция конфликтуют, обычно побеждает коммерция, особенно в Германии. И тем более это правило касается "Северного потока-2" - газопровода стоимостью более 10 миллиардов евро, который соединит Россию с ФРГ.

Несколько администраций в США выступали против проекта, указывая на то, что для Германии чрезвычайно опасно подсаживаться "на крючок" России из-за своих энергетических потребностей. "Северный поток-2" был проблемой для отношений Запада с Россией с самого начала. Однако, проект продвигается вперед с, очевидно, неудержимым импульсом. Экологические, геополитические причины, а также беспокойство в сфере безопасности были отброшены жаждой Германии к энергоносителям, необходимым для ее промышленности, - пишет The Telegraph.

Газопровод кажется уже свершившимся фактом. За считанные месяцы его достроят. Так что, похоже, даже США отказались от своего протеста против него. На прошлой неделе администрация Джо Байдена в письме Конгрессу отозвала санкции против компании-оператора "Северного потока-2" и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Но это было на прошлой неделе.

Читайте также"Северный поток-2" является серьезной угрозой не только для Украины, но и для ЕС-РазумковБлагодаря Александру Лукашенко, который угнал самолет Ryanair, газопровод вновь оказался в эпицентре внимания. Связь между "Северным потоком-2" и событиями в Беларуси очень не четкая. "Труба", которая пролегает тем же маршрутом, что и первая ветка ГТС, далеко от Беларуси. А коммерческие договоренности никак не касаются Лукашенко. Но это не остановило многих западных политиков, которые начали требовать закрытия "Северного потока-2", чтобы наказать белорусского диктатора. Ведь его считают марионеткой Кремля.

Издание пишет, что с определенной точки зрения, эти призывы справедливы. Внедрение неэффективных санкций против Беларуси, что собираются сделать лидеры ЕС, или запрет белорусским самолетам проходить через небо Европы ни на кого не повлияют. Беларусь и так страна-пария. Пиратство Лукашенко - это очередной пример ужасной безнаказанности и полного пренебрежения к международному закону со стороны Путина и его вассала. Они хорошо знают, что ЕС, США и Великобритания ничего им не сделают.

Они давят снова и снова на истощенный ЕС, который не может разобраться почти со всем, не говоря уже об агрессивных диктаторах в Восточной Европе. Шансы, что "Северный поток-2" будет отменен, мизерны. И Путин это знает. Все гадают, произошел ли угон самолета с его согласия. И российскому президенту это нравится. Так случилось, что Путин и Лукашенко не любят друг друга. Так что естественными союзниками их не назовешь. Но обладатель Кремля не позволил бы белорусскому президенту даже приблизиться к самолету Ryanair, если бы знал, что это как-то навредит "Северному потоку-2".

Путин уже фактически вышел сухим из воды. Германия хочет его газ. А ему нужны немецкие деньги. Осталось проложить еще 70 километров газопровода. В июле газопровод будет полностью завершен. Правда, еще существует размытая возможность того, что "Северный поток-2" будет уничтожен приходом к власти Анналены Баерброк, которая может стать канцлером Германии после выборов осенью. Лидер партии "Зеленых" популярна. И она непреклонно выступает против российского газопровода. Учитывая это, она с радостью уничтожит "Северный поток-2".

Но после закрытия немецких АЭС, как того требовали "Зеленые", а также без достаточного количества ветровых станций, Германия остается с очень большими энергетическими потребностями. И Путин с радостью готов их удовлетворить. Но стоит заметить, что ЕС настаивает на том, что ему не нужен российский газ. Благодаря этому шантаж невозможен. Также абсолютная правда, что Германия смогла к этому времени прекрасно обходиться без второй ветки "Северного потока".

Читайте такжеHandelsblatt: в Германии предлагают сделать Украину мощным поставщиком водорода в ЕСЕвропа хочет достичь так называемой "стратегической автономии". Таким образом, континент должен стать независимым от влияния любых внешних сил несмотря на то, будет это Россия, Китай или США. ЕС хочет прагматично завоевать себе место между ними и преследовать собственные интересы.

The Telegraph пишет, что пока до конца не известно, почему Байден вдруг отказался от традиционного американского протеста против "Северного потока-2". Возможно, он смирился с неизбежным. Также причиной могло стать некое "кровожадное" мышление, руководствуясь которым новый президент пытается стереть любые следы политики своего предшественника. Более того, Байден пытается построить лучшие отношения с ЕС, чем те, которые были во времена Дональда Трампа. Он надеется, что он сможет убедить Германию поддерживать НАТО. В свою очередь, Россия видит в отказе от санкций "оливковую ветвь", которую Вашингтон протягивает, пытаясь нормализовать отношения.

Читайте такжеBloomberg: Поведение Беларусы ставит под угрозу будущее глобальной авиацииУгон самолета в Беларуси стал жестоким сигналом пробуждения, горьким напоминанием о том, с какими режимами Берлин пытается дружить. Этим режимам наплевать на международный порядок на основе правил, в котором Германия претендует на лидерство. Великобритания столкнулась с распространенным осуждением в ЕС, где ее называют ненадежным партнером за то, что она грозится пересмотреть нежизнеспособный "Ирландский протокол". Но при этом Германия не видит никаких проблем в ее союзе с кровавым режимом, чей союзник считает, что можно перехватывать гражданские самолеты в якобы нейтральном небе ради ареста и избиения политических оппонентов.

Поэтому, как всегда, победила коммерция. Верх взяла не геополитика, права человека, энергетика или безопасность, а немецкое иллюзорное желание достичь нулевых выбросов углекислого газа к 2050 году. Но поскольку АЭС выключены, а российский газ подключен, нет ни единого шанса достичь этой цели.

Северный поток-2: Что известно

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 95%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года наряду с уже существующим "Северным потоком-1".

Сооружение газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

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Перевод: Лесь Дымань