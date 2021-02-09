Германия обманывает себя, когда называет российский газопровод сугубо коммерческим проектом.

Джо Байден - большой друг Европы и внешнеполитический профессионал. Новый президент США будет пытаться вместе с Германией решить проблему "Северного потока-2" стратегическим и дальновидным способом.

Однако, для него точно будет неприемлемым, если немецкое правительство продолжит закапывать свою голову в песок еще глубже. Об этом на портале The Globalist пишут глава немецкого аналитического центра Global Ideas Center Штефан Гютц-Рихтер и экс-посол США в Германии Джеймс Бинденагель.

Читайте такжеThe Economist: "Северный поток-2" в обход Украины может выжить, если США и Германия договорятсяДоказательства того, что действия России нацелены против европейского суверенитета и международных норм, можно увидеть ежедневно. Эти действия также невозможно оспорить в чисто немецком контексте. А беспокойство немецких политиков делом Алексея Навального становится все больше.

Когда правительство Германии повторяет за Путиным

Недавние заявления Владимира Путина о том, что газопровод "Северный поток-2" - это чисто "экономический проект", поставили немецкое правительство в неловкое положение. Ведь теперь получается, что Берлин повторяет ту же позицию, на которой настаивает российский президент. Германии пора понять, что эгоистичная меркантильность, лишенная стратегического обоснования, не убедит Джо Байдена и его команду.

"Северный поток-2" - геополитический проект, который не возможно отделить от геополитики и просто отнести к коммерческой сферы.

"Обвинять американцев, что они хотят продавать больше своего газа, поэтому против российской "трубы" - это вершина немецкого высокомерия. Почему? Потому что тупая меркантильность - это на самом деле основное убеждение, которое демонстрирует немецкое правительство", - пишут авторы.

Трансатлантическая солидарность или труба?

Читайте такжеDie Welt: Кремлю наплевать на критику ЕС, пока Германия верна "Северному потоку-2"В Европе часто говорят о необходимости получить стратегическую автономию. Но реальный вопрос, перед которым встали немецкие политики - это объединить вокруг своей страны европейских союзников ради защиты европейского суверенитета и противостояния все большему влиянию России в Европе.

Это особенно важно после того, как Европарламент поддержал призыв остановить строительство "Северного потока-2". Это лишает немецкое правительство фальшивых оправданий, что только Америка против российского газопровода и вмешивается в европейские дела. Решение Европарламента доказывает, что в одностороннем порядке действуют только немцы.

Как найти выход?

Чтобы выйти из ситуации, немецкое правительство должно предложить провести совместные переговоры США и ЕС с Россией, чтобы создать трансатлантическое совместное управление американо-европейскими отношениями с Москвой. Должны быть созданы определенные стандарты политически приемлемого поведения в отношении широкого спектра геополитических проблем. Эта инициатива должна также включать решение проблемы "Северного потока-2".

Сейчас Германия надеется, что улучшенная трансатлантическая координация будет ограничена только участием США в процессах, связанных с Парижским климатическим соглашением. Но это недальновидно с ее стороны.

Европейская автономия означает никакого "Северного потока-2"

Читайте такжеГермания заявила об угрозе судов в случае остановки «Северного потока-2»Чтобы действовать умнее и стратегически взвешенно, Германия должна взять на себя инициативу, попросив Евросоюз заморозить действие лицензии "Северного потока-2". Это нужно для того, чтобы дождаться результатов трансатлантического диалога с Россией о соблюдении международного закона.

Нынешнее упрямое утверждение Германии о чисто коммерческом характере газопровода игнорирует все российские нарушения международных норм. Разрешение России достроить и запустить "Северный поток-2" без привлечения ее к ответственности будет означать соучастие во всех ее преступлениях. А это не достойно хорошего союзника. Газопровод усиливает зависимость от российского газа и дает Москве политические рычаги влияния. И это вряд ли стратегическая цель Германии.

Заморозка лицензии поощрит Россию обсудить ее агрессивную внешнюю политику с Европой и США. В частности, придется разобраться с проблемами военного вторжения в Украину, кибератак, убийств и вмешательств в демократические выборы.

История "Северного потока-2"

Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух ветвей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже действующим "Северным потоком-1".

Учитывая санкции, которые приняла Палата представителей Конгресса США в законопроекте о американский оборонный бюджет, компании, занимающиеся строительством газопровода "Северный поток-2", не смогли его достроить.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британо-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

По данным СМИ, новоизбранный президент США Джо Байден намерен сделать все, чтобы "Северный поток-2" не был построен.

4 ноября 2020 года в СМИ появилась информация о том, что Конгресс США хочет расширить санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

4 декабря 2020 года Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о том, что сомневается, что позиция США по "Северному потоку-2" изменится после начала президентской каденции Джо Байдена.

6 декабря 2020 года исполняющая обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл призвала ЕС и Германию объявить мораторий на строительство газопровода "Северный поток-2".

9 декабря 2020 года Палата представителей Соединенных Штатов одобрила оборонный бюджет на следующий год с расширенными ограничениями против российского газопровода "Северный поток-2".

Строительство газопровода "Северный поток-2" возобновилось 11 декабря.

29 декабря 2020 года стало известно о том, что Палата представителей преодолела вето Трампа на оборонный бюджет США с санкциями по "Северному потоку-2".

Соединенные Штаты призывают европейских союзников и частные компании прекратить работы по построению газопровода "Северный поток-2", и готовят более широкие санкции в отношении российского проекта.

Сенат США утвердил оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, в котором предусмотрены новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

7 января 2021 года в Германии основали фонд для поддержки достройки "Северного потока-2".

13 января 2021 года Госдепартамент США уведомил европейские компании, причастные к строительству газопровода "Северный поток-2", о риске введения новых санкций.

18 января 2021 года США предупредили союзников в Европе о намерении ввести санкции против российского корабля "Фортуна", который участвует в строительстве газопровода "Северный поток-2".

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Перевод: Лесь Дымань