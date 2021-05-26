Байден отметил, что вводить санкции сейчас контрпродуктивно с точки зрения отношений США с европейскими странами.

Президент Джо Байден заявил, что отказался от новых санкций США в отношении газопровода "Северный поток-2", поскольку он почти завершен, а этот шаг нанесет ущерб отношениям с Европой.

"Он (Nord Stream 2) почти полностью закончен... Я считаю, что вводить санкции сейчас контрпродуктивно с точки зрения наших европейских отношений", - сказал Байден, передает Украинская правда со ссылкой на Bloomberg.

Санкции США в отношении газопровода " Северный поток-2"

США не будут вводить санкций относительно компании-оператора " Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и ее руководителя Маттиаса Варнига, поскольку отказ от санкций "отвечает национальным интересам" США. В частности, санкции отменяют, чтобы "не разрывать отношений с Германией".

22 мая США включили в список санкций ряд российских судов и компании, которые связаны с "Северным потоком-2".

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Автор: Ирина Погорелая