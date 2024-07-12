В столице готовятся к различным сценариям с энергоснабжением.

Самый худший сценарий с энергоснабжением может быть таким, что в домах киевлян будет свет только по четыре часа в сутки. Об этом секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко сказал в эфире телеканала "Новини.Live".

Он сказал, что лучший сценарий, учитывая объемы энергопотребления, предусматривает подачу света в течение четырех часов днем и четырех часов ночью.

"Единственное, что есть понимание, и мы даже это от правительства слышали, что выходят из ремонта энергетические мощности, дополнительные, с атомных электростанций. Посмотрим изменение графиков. Но, пока что, готовимся к различным сценариям, в том числе к худшему, о котором нас предупреждает ДТЭК: это возможность того, что свет будет в целом четыре часа в сутки", - сказал Бондаренко. Видео дня

График отключений света - актуальное

Как сообщал УНИАН, Государственная инспекция энергетического надзора Украины углубленно проверит применение операторами системы распределения (облэнерго) графиков почасовых отключений и справедливого распределения электроэнергии в областях.

"Мы внимательно отслеживаем поток обращений граждан относительно несправедливого распределения. И уже видим несколько областей, где, очевидно, в ближайшее время состоится углубленная проверка", - отметили в инспекции.

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