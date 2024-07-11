На местах будет изучаться, как именно оператор придерживался принципа социальной справедливости при распределении электроэнергии.

Государственная инспекция энергетического надзора Украины углубленно проверит применение операторами системы распределения (облэнерго) графиков почасовых отключений и справедливого распределения электроэнергии в областях. Об этом сообщил председатель Госэнергонадзора Руслан Слободян в эфире телемарафона.

"Госэнергонадзор держит на постоянном контроле вопрос применения графиков почасовых отключений. Мы внимательно отслеживаем поток обращений граждан относительно несправедливого распределения. И уже видим несколько областей, где, очевидно, в ближайшее время состоится углубленная проверка. На местах будет изучаться, как именно оператор системы распределения придерживался принципа социальной справедливости при распределении электроэнергии", – заявил Слободян.

По его словам, сейчас Днепровская область лидирует по количеству жалоб. Поэтому углубленная проверка начнется именно с этой области, после чего состоится еще в 5-6 регионах.

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Глава инспекции отметил, что графики почасовых отключений могут не соблюдаться из-за того, что на стабилизационные отключения приходятся аварийные, вызванные, в частности, жарой. "В то же время, есть обоснованные подозрения, что некоторые операторы системы распределения (облэнерго) не совсем правильно применяли графики почасовых отключений. Это мы тщательно проверим. По результатам будут выданы соответствующие предписания об устранении нарушений с рекомендациями по дальнейшему их избежанию", – говорится в заявлении.

Дефицит в энергосистеме Украины

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, ситуация в энергетике должна улучшиться в 20-х числах июля. Завершатся ремонтные работы на некоторых объектах генерации, что увеличит мощность в энергосистеме. Таким образом отключения будут не такими длительными.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев заявил в комментарии УНИАН отметил, что ситуация в украинской энергосистеме может улучшиться в августе, когда будут работать не менее восьми атомных энергоблоков.

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