Некоторые облэнерго неправильно применяли графики отключений / фото УНИАН, Николай Тис

Государственная инспекция энергетического надзора Украины углубленно проверит применение операторами системы распределения (облэнерго) графиков почасовых отключений и справедливого распределения электроэнергии в областях. Об этом сообщил председатель Госэнергонадзора Руслан Слободян в эфире телемарафона.

"Госэнергонадзор держит на постоянном контроле вопрос применения графиков почасовых отключений. Мы внимательно отслеживаем поток обращений граждан относительно несправедливого распределения. И уже видим несколько областей, где, очевидно, в ближайшее время состоится углубленная проверка. На местах будет изучаться, как именно оператор системы распределения придерживался принципа социальной справедливости при распределении электроэнергии", заявил Слободян.

По его словам, сейчас Днепровская область лидирует по количеству жалоб. Поэтому углубленная проверка начнется именно с этой области, после чего состоится еще в 5-6 регионах.

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Глава инспекции отметил, что графики почасовых отключений могут не соблюдаться из-за того, что на стабилизационные отключения приходятся аварийные, вызванные, в частности, жарой. "В то же время, есть обоснованные подозрения, что некоторые операторы системы распределения (облэнерго) не совсем правильно применяли графики почасовых отключений. Это мы тщательно проверим. По результатам будут выданы соответствующие предписания об устранении нарушений с рекомендациями по дальнейшему их избежанию", говорится в заявлении.

Дефицит в энергосистеме Украины

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, ситуация в энергетике должна улучшиться в 20-х числах июля. Завершатся ремонтные работы на некоторых объектах генерации, что увеличит мощность в энергосистеме. Таким образом отключения будут не такими длительными.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев заявил в комментарии УНИАН отметил, что ситуация в украинской энергосистеме может улучшиться в августе, когда будут работать не менее восьми атомных энергоблоков.

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